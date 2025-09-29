La UD Las Palmas ya prepara el partido ante el Cádiz

La UD Las Palmas ocupa la octava plaza de la tabla clasificatoria con 11 puntos, tras siete partidos disputados de la actual competición liguera 2025-2026. El equipo que dirige Luis García tiene 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas en lo que llevamos de curso.

Lejos del Estadio de Gran Canaria, la UD Las Palmas tiene buenos números, ya que ha ganado 2 encuentros y empatado 1, con lo que a domicilio no conoce la derrota en lo que llevamos de competición.

Sin embargo, en casa es donde el equipo grancanario está mostrando más problemas para lograr victorias, y es que en casa la UD Las Palmas tiene 2 derrotas, 1 empate y 1 victoria. Si miramos la tabla clasificatoria, el equipo isleño sigue siendo el menos goleado de la competición con 5 tantos, los mismos que Depor, Cádiz y Valladolid.

PRÓXIMO RIVAL, EL CÁDIZ

La UD Las Palmas vuelve a jugar en casa en la octava jornada de esta campaña, en la que el cuadro amarillo recibe al Cádiz.

El rival, el Cádiz, ha logrado 15 puntos, con 4 victorias, 3 empates y ninguna derrota. Además, el equipo andaluz ha marcado 9 tantos y encajado 5 goles.

Fuera de casa, el Cádiz ha jugado 3 partidos, con 1 victoria y 2 empates, en los que ha logrado anotar 5 tantos y encajado 4 goles.

El partido UD Las Palmas - Cádiz se disputa el domingo, a las 20 horas, en el Estadio de Gran Canaria.