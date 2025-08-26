La UD Las Palmas comienza a enseñar sus cartas y obtiene su primera victoria en Córdoba (1-3)

Los tantos grancanarios fueron obras del serbio Lukovic, el canterano Ale García y el zaguero Enrique Clemente, este último tras una galopada desde campo propio para elevar el 0-3 en el tanteador.

El encuentro comenzó con un susto en el área visitante. A los 3 minutos fue Enrique Clemente el que evitó el 1-0, tras una jugada previa en la que el balón había quedado suelto en el área. El disparo de Carracedo acabó siendo rechazado por el oportuno zaguero maño en la línea de gol.

Las Palmas necesitó algunos minutos para conectar a sus piezas de vanguardia y establecer el orden necesario para alejar el balón de Dinko Horkas. Fue el debutante Lukovic el primer amarillo que se aproximó con peligro al área andaluza. A los 12 minutos recibió un pase de Manu Fuster y el disparo raso del serbio lo salvó también in extremis el portero Marín, con un desvío a córner.

Los futbolistas de García Fernández se habían introducido en el partido de lleno tras la incertidumbre inicial. En los siguientes minutos sus combinaciones expresaban peligro para el Córdoba. El portero local salvó junto a un poste un disparo de Jeremía Recoba en el minuto 15. Pero ya nada pudo hacer Marín cuando en el 19 llegó el 0-1, obra de Milos Lukovic. El serbio enseñó a Manu Fuster un desmarque para recibir el cuero y cruzar el balón cuando iniciaba Marín su salida.

El 0-1 animó a Las Palmas a crecer en la propuesta y a protegerse de las acometidas del Córdoba, que intentó recuperar el equilibrio en el marcador con un juego más directo. Los amarillos lograron alcanzar la tregua del encuentro con ventaja en el marcador, no sin volver a generar algunas acciones inquietantes en ataque. García y Fuster lo intentaron con disparos que se fueron cerca del poste y controlado por el portero, respectivamente.

Las Palmas siguió con su plan de partido en la segunda parte, logrando Ale García prolongar la ventaja en otra jugada impecable en la que combinó velocidad y puntería. El pase del 0-2 fue obra del serbio Milos Lukovic, colocando el cuero en vertical para que su compañero anotara su segundo gol de la temporada.

Ese marcador no sedó a los grancanarios. García pudo marcar de nuevo en el 66 con un disparo cruzado fuera. Y en el 72 el colegiado anuló un remate a las redes de Marc Cardona por fuera de juego.

Faltaba por ver el mejor gol de la noche, que fue obra de Enrique Clemente. Corría el minuto 82 cuando el aragonés arrancó desde campo propio con determinación, dejando atrás a varios defensores para llegar en solitario al área, cruzando el balón ante el portero Marín.

En los instantes finales el Córdoba redujo el marcador con una acción de Fuentes, pero Jonathan Viera pudo de nuevo anotar con un lanzamiento al larguero de libre directo. Habría sido una guinda sabrosa a su reaparición en la Liga.