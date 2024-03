Sergi Cardona: "Tenemos que seguir siendo nosotros y minimizar errores ante el Barcelona"

La UD Las Palmas se enfrenta al FC Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuic este sábado, a partir de las 20.00 horas.

El conjunto amarillo llega igualando su peor racha esta temporada, que se producía en las primeras jornadas de liga con dos empates y tres derrotas, con la diferencia que ahora el equipo amarillo está recibiendo goles, en contra de lo ocurrido tanto en esa primera fase de la liga, como en el resto de primera vuelta.

Sobre el encuentro y el momento en que se encuentran ambos equipos habló el lateral zurdo del equipo amarillo, el catalán Sergi Cardona en rueda de prensa prievio a la jornada de entrenamiento del equipo: "Obviamente un partido contra el Barça siempre es complicado. Es uno de los mejores equipos del mundo y Lamine está en una forma espectacular", decía en relación al banda internacional azulgrana que le va a tocar marcar casi con total seguridad en el encuentro.

Para comenzar se le preguntaba al lateral amarillo en relación a su futuro más inmediato según acabe la temporada: "Yo creo que eso es algo en lo que no me toca estar centrado, ahora estoy en Las Palmas. No te sé decir de probabilidades, cuando me toque hablar de estas cosas, tomaremos una decisión".

Llamó la atención que a pregunta de los compañeros sobre por qué hasta ahora había dado respuesta negativa al club, indicara: "Yo no he dado respuesta negativa al club", y ante la pregunta de si la UD Las Palmas le había ofrecido entonces la renovación para próximas temporadas, respondiera con un escueto "no".

A nadie se le escapa que el equipo amarillo no ha encontrado en las últimas cinco jornadas la seguridad defensiva de la que ha presumido en gran parte de la competición y que de la misma manera se están produciendo errores en transición que no era habituales en el equipo de García Pimienta. Sobre esta cuestión comentaba Cardona: "Creo que tenemos que seguir siendo nosotros. El equipo ha logrado imponer su fútbol siempre y debemos Intentar minimizar los errores y las acciones del rival para intentar dejar la portería a cero".

En relación a esta racha de resultados negativos del equipo, comentaba el lateral zurdo: "Tanto el equipo como yo personalmente tenemos momentos mejores y peores en la temporada. Ahora estamos centrados en mejorar todo eso, reducir errores y despistes que nos hacen perder puntos".

Sin duda jugar en Barcelona ante el equipo blaugrana es uno de los enfretamientos esperados, no sólo por los propios jugadores, sino también por la afición amarilla que a buen seguro estará muy bien representada en el Estadio Olímpico: "Son partidos especiales para todos, partidos que siempre has querido jugar cuando eres pequeño y lo afrontamos con la máxima ilusión para intentar dar la vuelta a esta mala racha".