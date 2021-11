El Rocasa Gran Canaria viaja a Barakaldo para jugar ante el Zuazo

El Rocasa Gran Canaria tendrá que enfrentarse este miércoles a un Zubileta Evolution Zuazo Barakaldo que, cuando juega en casa, se hace mucho más fuerte. El cuadro vasco pelea cada partido en su feudo hasta el final y, aunque los resultados no le han acompañado, serán un rival peligroso. Por esa razón, las amarillas tendrán que estar preparadas para tratar de mantener su buena dinámica.

El conjunto vasco llega a este partido con la necesidad de sumar un triunfo. Su trayectoria en este curso está siendo irregular, aunque es cierto que en su campo se han mostrado siempre competitivas. Esta situación les ha hecho sumar sólo 2 victorias, ambas en casa, en lo que va de competición. De esa manera, están colocadas cerca de la zona de peligro en la tabla clasificatoria y, por ello, saldrán muy motivadas para sumar 2 puntos que en este momento son muy importantes.



Durante este verano, la escuadra de Barakaldo ha intentado paliar algunas bajas muy sensibles con la llegada de jugadoras como Meriem Ezbida, Garoa Sarrionandia-Ibarra o Paula García entre otras. Por otro lado, sí que pudieron mantener a piezas clave en años anteriores como Ane Encina o Fernández-Agustí. El cuadro vasco vuelve a ser dirigido durante esta campaña por Joseba Rodríguez.

Magdalena Fernández-Agustí (47), Ane Encina (41) y Alba Sánchez (28) son las máximas artilleras vascas en las 8 jornadas disputadas por ahora de Liga Guerreras Iberdrola. El Zuazo, asimismo, es noveno clasificado con 4 puntos.

Ahora mismo el conjunto grancanario suma 5 victorias consecutivas contando tanto EHF como Liga Guerreras Iberdrola. Las amarillas han seguido trabajando en la misma línea y su buen juego las mantiene en una posición de privilegio en plena pelea por conquistar la liga. Sin embargo, para poder ser campeón tiene que ser capaz de seguir la estela al Bera Bera y de ganar en pistas duras como la de Zuazo.



A lo largo del curso, el equipo dirigido por Robert Cuesta ha demostrado estar a un nivel altísimo tanto en casa como fuera. Con esa lección aprendida y sabiendo que las vascas son muy fuertes como locales, la mentalidad para esta jornada entre semana es clara: Sumar 2 nuevos puntos y no perder de vista esos puestos de cabeza. Cada punto cuenta, cada punto suma y el Rocasa no quiere perdonar nada.



Alba Spugnini (51), Sayna Mbengue (48) y Katarina Pavlovic (19) son las máximas goleadoras de un Rocasa que es segundo con 14 puntos en su casillero particular.