Restan dos jornadas para acabar la fase regular de la competición liguera

Restan dos jornadas para cerrar la competición regular de la Superliga 2024-2025. Excepto a los equipos del Pamesa Teruel y del CV Guaguas que ya jugaron, el pasado jueves, su partido de la jornada 21 y que se saldó con 3-1 para el conjunto isleño.

Y con esos once encuentros pendientes, seis puntos en juego para los contendientes, calculadora en mano y examen exhaustivo de resultados anteriores, posibilidades matemáticas y enfrentamientos directos, nadie puede asegurar que la clasificación entre los puestos establecidos entre el segundo y el noveno no se moverá. Pero una cosa es segura: El CV Melilla, sexto clasificado con 32 puntos, no podrá arrebatarle su plaza al Pamesa Teruel, que ya suma 40. Lo demás, casi todo en el aire.

Por abajo, Cisneros Alter Tenerife y Grupo Rafael Afonso San Roque, hoy noveno y octavo clasificados, respectivamente, empatados a puntos, 24, se disputan la última plaza que da acceso a jugar el play-off al título de campeón.

En la parte alta, el Guaguas tiene asegurada la consiguiente ventaja de campo en cuartos, y las hipotéticas semifinales y final y es que el primer criterio de un posible empate a 51 puntos sería favorable a los amarillos, ya que se computan la diferencia de sets y ahí, los de Sergio Miguel Camarero han hecho su trabajo y son inalcanzables en este apartado.