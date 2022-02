Porfi Fisac: "Aunque me ofrezcan la renovación, solamente me quedaré en el CB Gran Canaria si me lo merezco"

Porfi Fisac analizó la actualidad del equipo y los objetivos para esta temporada. Sobre su continuidad la próxima temporada en el CB Gran Canaria, el entrenador del equipo isleño señaló que "de verdad que para mí es un halago solamente el hecho de poder entrenar a Gran Canaria, pero me quedaré en el club solamente si me lo merezco. Si no me lo merezco, no me voy a quedar en Gran Canaria aunque me ofrezcan la renovación".

En relación al calendario que tiene el equipo, Fisac comentó que "ahora tenemos doce partidos en 27 días, y hay que saberlos afrontar. Por eso, esta semana nos va a venir muy bien para pulir esos pequeños detalles, recuperar y esperar que estén todos los jugadores disponibles para esos encuentros".

También afirmó el técnico del CB Gran Canaria que "lo que me haría más ilusión es poder tener algún día este pabellón lleno, o algún día tener cinco jugadores de la cantera o tomar decisiones deportivas que hagan que este equipo gane. Pero sobre todo, el oír el Pío Pío del otro día".