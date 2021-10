Pepe Mel: "Todo nos ha salido al revés"

Pepe Mel analizó la derrota (2-0) ante el CD Lugo. El entrenador de la UD Las Palmas indicó que "hay partidos que salen así y no hay que darle más vueltas, porque ya no suma. No le quito ningún mérito al Lugo pero todo nos ha salido al revés, hemos empezado con un gol en contra y con un jugador importante lesionado. Tenemos que mirar hacia adelante, el grupo entrenará mañana aquí y viajaremos a Gran Canaria para seguir preparando el partido ante el Alcorcón del domingo".

"Jonathan ha tenido un desgarro, Pejiño notaba que se cargaba y tenía miedo a romperse y Peñaranda se ha roto", señaló el técnico del conjunto grancanario. Además, Mel afirmó que "Viera quería jugar y hemos reservado a Jesé porque tenía molestias. Moleiro es un chico joven y pensábamos que había que darle descanso y a Raúl Navas, todo lo contrario porque viene de una lesión".

La UD Las Palmas suma la segunda derrota de la campaña 2021-2022, y el domingo disputa el partido de la duodécima jornada de Liga ante el Alcorcón en el Estadio Gran Canaria.