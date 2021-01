Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas: "Tenemos que salir a dar lo mejor de nosotros"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, analizó el encuentro que jugará el conjunto grancanario ante el Mallorca, correspondiente a la última jornada de la primera vuelta. Mel señaló "nuestro plan de partido va más allá de la intensidad. Tenemos que tener un plan definido y hacer una serie de cosas que nos convierten en un equipo complicado, además de no dejar que ellos muestren sus virtudes. Sin tener miedo a nadie y saliendo a ganar el fútbol te acaba premiando y lo vimos ante el Espanyol. Eso es lo que buscaremos ante el Mallorca".

Sobre la posibilidad de fichar en el mercado de invierno, Mel afirmó "a día de hoy no he dicho que no cuente con algún jugador, pero como señaló el presidente ayer, tenemos una plantilla muy amplia para lo que queda por delante. Cedrés se perderá lo que resta y Aythami es probable que también. Lo que sí he hecho es dar una lista de jugadores de la base que me gustaría que estén arriba. Con los jugadores de la cantera y la recuperación de los lesionados serán nuestros mejores fichajes".