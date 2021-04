Pablo Kukartsev: "Nos espera otra final más en una cancha muy complicada"

Pablo Kukartsev analiza la final ante el Unicaja Almería, en la que el conjunto grancanario lleva una ventaja de dos victorias. El jugador del Club Voleibol Guaguas señaló que "el equipo desde el minuto uno estaba mentalizadísimo en el partido, sabíamos que este partido iba a ser mucho más importante si cabe que el primero, porque nos daba la tranquilidad necesaria para ir al tercer partido a Almería, sabiendo que podemos cerrar o podemos perder, porque son un gran equipo y ahora nos espera otra final más en una cancha muy complicada".

Sobre la final, Kukartsev indicó que "hemos sabido ganar en casa, llevarnos las dos victorias, que es lo importante y por lo que venimos trabajando. Se viene una semana dura y vamos a seguir con la mente ganadora".

El jugador del conjunto isleño está muy contento en el equipo, y afirma que "me siento de maravilla, pero no por los números que estoy haciendo sino porque en lo personal me veo jugando bien, ayudando muchísimo al equipo, aportando en todo, no solo en ataque, ayudando en todo lo que pueda y lo seguiré haciendo hasta que termine la temporada".