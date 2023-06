Miguel Ángel Ramírez: "Tenemos que seguir dando continuidad a nuestro proyecto de cantera"

La UD Las Palmas ha confirmado este viernes que los futbolistas Sidnei Da Silva, Álvaro Jiménez, Óscar Clemente, Wilfrid Kaptoum, Loren Morón y Florin Andone no continuarán en el equipo la próxima temporada en Primera División.



Sidnei, Clemente, Kaptoum y Andone finalizan sus contratos este mes y el club ha decidido no renovarlos, mientras que Álvaro Jiménez y Loren estaban cedidos por el Cádiz y Betis, respectivamente.



En el caso de Víctor Machín 'Vitolo', cedido por el Atlético de Madrid y lesionado de gravedad, cuya vuelta a los terrenos de juego no se prevé para antes de enero de 2024, el club pondrá sus instalaciones a disposición del futbolista grancanario para que pueda llevar a cabo su larga recuperación, según ha informado el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez.



Por otra parte, regresarán al equipo Joel del Pino, Unai Veiga y Óscar Pinchi tras sus respectivas cesiones, mientras que harán la pretemporada los canteranos Ale García, Palanca -ambos repiten-, Iñaki, Juanma, Johan, Iván Medina y Joel Domínguez.



El equipo entrenado por García Pimienta empezará la preparación el próximo 10 de julio con una primera semana de entrenamientos en la Ciudad Deportiva (Barranco Seco), y a continuación se desplazará a Marbella para continuar el trabajo del 17 al 27 de julio, teniendo previstos cuatro o cinco amistosos en la Costa del Sol y uno más en Inglaterra ante el Norwich City.



Una vez que regrese a la isla, la Unión Deportiva se probará con su filial, Las Palmas Atlético, y frente a la UD San Fernando, recién ascendido a Segunda Federación.



Además, en el primer parón liguero de la temporada viajará hasta La Palma para jugar un amistoso ante el Atlético Paso, también de Segunda Federación.



En el capítulo de fichajes, el presidente del club prefiere no hablar de "refuerzos" sino de "complementos" a la actual plantilla, con futbolistas cedidos o que queden libres, porque quieren "mantener la columna vertebral" que acaba de lograr el ascenso, sin desprenderse de ningún futbolista.



"Claro que hay ofertas, pero es complicado que este verano salgan jugadores por ventas. Queremos tener un equipo humilde pero competitivo para lograr la salvación, y recuerden que es infinitamente más difícil ascender de categoría que mantenerse en Primera", ha subrayado Ramírez