Miguel Ángel Ramírez: “El técnico del año que viene será Diego Martínez porque continuaremos en Primera”

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha apuntado este lunes que Diego Martínez es su entrenador "salve o no salve" al equipo del descenso, pero ha mostrado su firme creencia en que conseguirá el objetivo y seguirá dirigiendo a la plantilla "la próxima temporada en Primera División".

En declaraciones a los periodistas tras una visita institucional al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el máximo mandatario amarillo ha insistido en que está "convencido" de que la UD Las Palmas logrará la permanencia en LaLiga EA Sports, un objetivo que empieza a encaminarse tras la victoria en Getafe (1-3) en un partido que "se debía ganar sí o sí".

Ramírez ha destacado que el triunfo ante los azulones "fue muy trabajado" y ha dado un chute de confianza a un vestuario que "es consciente de que son capaces" de sellar una salvación para la que ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, ni el presidente "perdemos la esperanza": "Hay un trabajo detrás de día a día y el compromiso de unos profesionales que debe ser puesto en valor".

De cara al tramo final de temporada, el presidente amarillo ha dicho que en los siete partidos restantes deben salir "a darlo todo para ganar" e intentar sumar al menos tres victorias y dos empates o cuatro triunfos, "que sellarían la permanencia" en Primera División una temporada más.

Sobre el incidente de Juanma Herzog y su convocatoria tardía en el partido ante el Getafe, ha dicho que "hubo un malentendido" que fue aclarado y permitió su entrada en la convocatoria, una desavenencia que no quiso explicar pero ante la que "el club toma decisiones hasta que se clarifican las cosas y todo vuelve a la normalidad".

Sobre el partido de este sábado ante el Atlético de Madrid, ha señalado que Las Palmas "debe salir a intentar ganar", pero si no se consigue "no pasa nada", teniendo en cuenta el reto de competir "contra uno de los mejores equipos de Europa y el tercer equipo de LaLiga", por lo que "el mundo no se acaba" por no vencer a un conjunto rojiblanco contra el que "vamos a competir muy bien y veremos qué sucede".

Miguel Ángel Ramírez ha mostrado su pesar por la destitución en el Sevilla FC de Xavi García Pimienta, entrenador amarillo las dos pasadas temporadas, ya que "es muy complicado que un entrenador del perfil de García Pimienta le valores en unos meses".

"Es triste que no haya podido seguir en el club. Su trabajo lleva un tiempo y un margen que, si no tienes la paciencia de mantener, su trayectoria no puede dar los frutos que todos entendemos que podía dar. En el fútbol estamos sujetos a este tipo de decisiones. Ojalá algún día vuelva a ser entrenador de la UD Las Palmas, me quedan muchos años como presidente del club, así que algún debería ser posible su vuelta", ha concluido.