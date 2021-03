Luis Helguera: "Debemos ir partido a partido y conseguir la permanencia lo antes posible"

Luis Helguera llegó para ser el Director Deportivo de Las Palmas el año pasado, tras haber sido con anterioridad secretario técnico en el club amarillo (2015-2018). Sin embargo, nada más aterrizar en Gran Canaria tuvo que lidiar con la abrumadora situación que fue la eclosión de la Covid-19, y que ha hecho rozar la catástrofe en muchos ámbitos de la vida, incluso el deportivo y económico. Helguera analizó la actualidad del equipo en Deportes COPE Gran Canaria. Valoró la temporada hasta ahora del equipo: “Evidentemente el balance real y más concreto se hará al terminar el campeonato. Este es un año de transición, el club marca unas pautas concretas de acción importante, en particular adaptándonos al covid y las nuevas situaciones, bajando salarios y buscando que los jugadores se revaloricen. Aunque la temporada es buena creo que podría ser aún mejor, pero debemos conocer y saber que es un proyecto en transición, y que tenemos una idea clara sobre la dirección que debemos seguir”. Helguera considera que el objetivo del partido es garantizar en primer lugar la salvación y luego ser ambiciosos, pero siendo realistas. “Desde el principio hemos dicho que vamos partido a partido. Alcanzar la salvación lo antes posible y, una vez se alcance, ver hasta donde podemos llegar, siendo ambiciosos pero realistas. El proyecto va superando plazos, y aunque sepamos cual es el día a día y vayamos cumpliendo, debemos ser conscientes de cuales son estos plazos”.

También habló sobre varios jugadores de la Unión Deportiva. Uno de ellos es el francés Enzo Loiodice, que lleva ya tiempo lesionado, y que no tiene pinta de volver a los terrenos de juego en un tiempo. Sobre su lesión, Helguera explicó que “tiene unos problemas de pubis en el abductor, tuvo que parar un tiempo. Esperábamos que gestionando los tiempos podría volver, pero no ha sido así. Le faltan dos semanas más y después de esto valoraremos si puede entrenar o debe ser operado”. Otro jugador del que habló el Director Deportivo es Tomás Cardona, quien lleva apartado de la rotación del primer equipo bastante tiempo, y no parece haber indicios que muestren que esto vaya a cambiar a corto plazo. Sobre esto, Helguera ha explicado que no es una cuestión de falta de profesionalidad o de calidad, sino de que ya tiene otros jugadores por delante, y que ha tenido mucha falta de continuidad por las lesiones. “Tomás es un chico que está a préstamo con nosotros y tenía una opción de compra que ya no se puede ejecutar porque va por número de partidos jugados. Ha tenido problemas físico y recaídas, y eso le ha lastrado bastante. Ahora está bien, entrenando y contentando a Pepe Mel, pero hoy en día hay dos jugadores que está por delante de él. Es difícil, pero se han dado muchas circunstancias para que no haya podido jugar ni tener continuidad, pese a ser muy profesional”. La venta de Pedri el verano pasado rumbo al Fútbol Club Barcelona supuso la pérdida de un jugador de gran valor de futuro, pese a los grandes remanentes económicos que está dejando en las arcas de Las Palmas. Por ello, el caso de Álex Domínguez ha traído también cierta preocupación por su contrato, y el buen nombre que se está labrando y que junta con su primera convocatoria con la selección española sub-21. Sobre esto, Helguera sentenció que “ Álex tiene una cláusula de renovación inmediata que vamos a ejecutar”, además de expresar que considera que las selecciones deben adaptar sus partidos a las semanas de los clubes, ya que la baja de Domínguez por su convocatoria puede ser perjudicial para el equipo. Precisamente a convocatoria de Pedri con la absoluta ha dejado un millón de euros más en el club isleño por una cláusula de su contrato de venta. Sobre esto, Helguera declaró que “sin duda, Las Palmas ha acertado con la estructura del contrato de venta. Si el jugador se consolida en el Barça, el club va a tener una aportación económica muy importante, y eso que la venta es ya mismo espectacular. Quien estructuró, pensó y ejecutó el contrato estuvo muy hábil y acertado”, manifestó, refiriéndose a la anterior dirección deportiva del club, quien se encargó de realizar el trámite.

Sobre Rafa Mujica y su posible continuidad la temporada que viene, el Director Deportivo expresó su satisfacción con el fichaje de invierno hecho por el club: “Rafa tiene componentes que estamos valorando. Encaja en la filosofía del club: es canario, hincha de la Unión Deportiva y hay muchos componentes para que siga. Está aportando y teniendo un buen rendimiento, se ha integrado en la dinámica del equipo y era lo que buscábamos en invierno, que tuviera un periodo corto de adaptación”, defendió, además de hablar del otro fichaje de invierno, Jesé Rodríguez. Pese a las dudas iniciales que levantó la adquisición del delantero, su rendimiento en los últimos partidos y su estado físico han sorprendido gratamente a la afición amarilla, incluyendo a Helguera. “Ha venido con una mentalidad muy humilde y se ha adaptado al equipo. Se está transformando en un líder, llega el primero y se va el último. Todos teníamos alguna duda de su rendimiento, y en muy poco tiempo nos ha sorprendido a todos. La profesionalidad, la humildad, la intención y la tranquilidad que está teniendo nos hace estar muy contentos. Además de su calidad”. También habló sobre Pejiño, y el posible interés de otros clubes ante su gran rendimiento: “Es un jugador que era desconocido, entre comillas, cuando llegó aquí. Esta rindiendo muy bien, y hay interés obviamente por él y otros jugadores del equipo”, confirmó. Acerca de la continuidad del técnico, Pepe Mel, expresó que el rendimiento y el perfil del entrenador se adaptan al proyecto, pero establece que la decisión se tomará en verano, con la “economía de guerra” a la que obliga el Covid como un factor, y con la posibilidad de que alguna de las partes decida romper la relación profesional. “Para su continuidad hay opciones. Estamos contentos con su trabajo. Es cierto que todo se hará a final de temporada, pero estamos tranquilos y él también. nosotros creemos que para valorar todo el proyecto hay que esperar a que termine la temporada y ellos entienden que tenemos una economía debilitada, y que estamos haciendo un equipo joven y con talento. Se han adaptado perfectamente a la situación”.

Finalizó la entrevista explicando el objetivo de temporada del equipo, y habló de asegurar la categoría, y que luego ya se vería en base a la ambición y a las posibilidades en una competición, dice, que cambia de un partido para otro. “Yo creo que este campeonato es muy largo. Cuando crees que ya no tienes derecho a soñar ganas tres partidos y te metes arriba. Y al revés, pierdes tres y caes abajo. Lo ideal es ir poco a poco y partido a partido, no podemos pensar en muchos encuentros hacia delante, sino entrenar cada día y sacar buenos resultados en la siguiente jornada. Debemos centrarnos ahora en el partido del viernes contra el Girona y verlo como una final para conseguir la salvación lo antes posible”, expresó. Sobre el derbi contra el club Deportivo Tenerife, se mostró muy contundente: “En lo único en lo que pienso ahora mismo es en el Girona, que es el partido más próximo que tenemos”.