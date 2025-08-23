Luis García: "Hemos trabajado bien esta semana y el equipo está con muchas ganas de lograr la victoria"

La UD Las Palmas afronta el segundo partido de la temporada y el primer encuentro a domicilio de la campaña 2025-2026. El rival, el Córdoba.

El técnico del conjunto grancanario Luis García analiza el partido y habla de la actualidad del equipo de cara a este encuentro. El entrenador señala que “hemos trabajado muy bien durante la semana, muy enfocados al partido del lunes en Córdoba. Me gustaría ver una evolución, que mejoramos, porque sabemos que tenemos pasos hacia adelante para ser el equipo que queremos ser".

También indica el técnico del conjunto amarillo que “el Córdoba mantiene a muchos futbolistas y entrenador del pasado año. Tiene las ideas muy claras, es presionante en su casa donde ellos se encuentran cómodos. Estuvieron cerca del playoff durante mucho tiempo el pasado año. Es un buen rival en el que mostrarnos y sacar cosas positivas de allí”.

Luis García está contento con el trabajo del conjunto grancanario y señala que “el equipo está muy enchufado, está muy bien. Después del partido con el Andorra nos quedamos chafados, porque hicimos muchas cosas para poder ganar delante de nuestra gente. Al final, en una acción desafortunada, consiguió el empate en Andorra. Lo consiguió sin haber tirado a puerta. Pero estamos con ganas de victoria fuera de casa, con deseos de sumar de tres para seguir mejorando”.

"El equipo tiene que seguir confiando en el trabajo de todos los días. Estoy muy contento cómo estamos trabajando a nivel táctico y mental cada semana, porque la competición exigirá el máximo en todos los ámbitos del fútbol”, afirma el entrenador de la UD Las Palmas.