Luis Carrión: "Estamos preparados para competir ante cualquier equipo"

El entrenador de la UD Las Palmas analiza la actualidad del equipo y el encuentro ante el Real Madrid. Tras dos partidos, el conjunto grancanario está con un punto en la clasificación.

Sobre las dos primeras jornadas, Carrión indica que "lo del tema de la autocrítica, está claro que para mejorar lo primero que hay que hacer es mirar lo que uno ha hecho mal y así ha sido. Trabajamos para intentar que no vuelva a pasar".

Además, también señala el entrenador de la UD Las Palmas que "trabajamos el partido sabiendo el potencial del Real Madrid, como todos los equipos del mundo tiene sus cosas buenas y sus debilidades, trataremos de aprovecharlas para ganar".

Carrión quiere que el equipo juegue a través del balón y afirma que "hoy en día por todo lo que he visto hasta ahora la mayoría de equipos tienden más a correr, porque los jugadores físicamente son mejores. Nosotros tratamos de ser agresivos y tenemos que estar preparados para cuando perdamos el balón".

Restan dos días para que se completen las plantillas en Primera y Segunda División. En este sentido, Carrión comenta que "veremos cómo va evolucionando estos dos días que quedan de mercado, hemos tenido que analizar lo de Leganés y pensar en el Real Madrid, tengo plena confianza en las decisiones que tome la dirección deportiva. Estoy seguro que el viernes, cuando acabe el mercado, tendremos una buena plantilla".

En cuanto al partido ante el Real Madrid, el técnico del conjunto amarillo señala que "hay que preparar los partidos en función del rival, cómo estar ubicados en el campo para hacerles el mayor daño posible. Hay que prever lo que va a pasar y el Real Madrid no es una excepción, nos queda un entrenamiento y ojalá salga todo bien mañana".

Luis Carrión quiere que el equipo sea atrevido e intenso, por ello comenta que "me gusta que mis jugadores se sientan capaces de todo, no solo en el fútbol, estamos preparados para competir ante cualquier equipo del mundo, está claro que ellos tienen más talento individual, pero tenemos que tratar que el partido pase por donde nosotros queremos". "Tenemos todo el respeto del mundo pero no debemos tener miedo a nadie".

Muchos rumores apuntan a la posibilidad que Mika Mármol pueda salir traspasado. Ante esto, Carrión cree que "Mika es un jugador importantísimo y creo que puede mejorar esta temporada para que esas ofertas que puedan salir sean superiores. En mi opinión no debe salir".

La UD Las Palmas, tras este encuentro, viajará a Vitoria para disputar el domingo la cuarta jornada de Liga ante el Deportivo Alavés.