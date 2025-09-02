El lema de la campaña de abonados del Dreamland Gran Canaria: "Eres de quien te eriza la piel"

El Dreamland Gran Canaria calienta motores para afrontar con ilusión y ganas el curso 25/26. Esta primera semana de septiembre verá al equipo de Jaka Lakovic disputar sus primeros amistosos, y también significará el inicio de la Campaña de Nuevos Abonados para la inminente campaña. Este miércoles tres de septiembre arrancará, pero ya este lunes fue presentada dicha campaña en el espacio del Work in Cholas de La Minilla. Paris García, director comercial y de marketing del club, y Eladio Bombín, CEO2 de la Agencia 22 Grados, fueron los encargados de desgranar los detalles ante los medios de comunicación.

Paris García arrancó diciendo que «es un placer poder compartir con ustedes los logros alcanzados en los últimos años, y también poder compartir las novedades que espero que emocionen a los grancanarios y grancanarias. Tenemos la suerte de venir de unos años muy positivos en cuanto a proyectos deportivos se refiere» explicó García. "Llevamos muchos años de éxito donde ya hemos recuperado la masa social del club y donde apostamos por seguir creciendo de forma orgánica año tras año, alcanzando a más seguidores y a más fieles, y sobre todo descubriéndole el baloncesto a la sociedad grancanaria".

En cuanto a las novedades, destacó el "cambio de plataforma para adquirir entradas y abonos", añadiendo que «entendemos este cambio como una enorme oportunidad que nos va a permitir que los propios usuarios puedan trabajar con mucha más simplicidad». Además, recalcó que "seguimos fieles a nuestro compromiso de acercar el baloncesto a todos los bolsillos y a todas las personas de la isla". Un curso más, los abonos del Dreamland Gran Canaria serán los más baratos de toda la Liga Endesa.

Por su parte, Eladio Bombín quiso agradecer «al club el brindarnos esta oportunidad», destacando que su "primera experiencia profesional fue en el Club Baloncesto Gran Canaria como director de marketing hace muchísimos años y me he llenado de orgullo simplemente poder compartir esta oportunidad de colaborar tantos años después». Quiso también agradecer de manera especial «a las marcas con las que venimos trabajando desde hace años como Aguas de Teror, o AHEMBO, con las que estamos trabajando y que convierte a esta vinculación en una triangulación perfecta".

Bombín explicó que «la campaña no está orientada a la comercialización de una experiencia cada 15 días en el Gran Canaria Arena, sino que está planteada sobre la idea de lo que representa el Gran Canaria para la isla y lo que representa el Granca para los que vivimos en Gran Canaria.

La Campaña de Nuevos Abonados arrancará este miércoles tres de septiembre con la Tienda Oficial del Club Baloncesto Gran Canaria, en el CC Las Ramblas, como punto físico para abonarse, y con las facilidades de hacerlo a través de la web, en cbgrancanaria.net. Ahí se podrá encontrar también toda la información referida a plazos, modalidades y precios de un abono que permitirá a la afición disfrutar de la mejor liga doméstica de Europa, la Liga Endesa, así como de la FIBA Basketball Champions League, competición europea en la que el ‘Granca’ debutará este próximo curso.