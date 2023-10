La UD Las Palmas se distancia de la zona de descenso

El 1-2 en Almería es muy valioso antes de afrontar el partido de Copa en Manacor, en la primera ronda eliminatoria.

Las Palmas abordó el partido con intenciones de redactar los acontecimientos desde el inicio. Los jugadores isleños se hicieron pronto con el balón y una de sus primeras combinaciones pudo tener éxito en el minuto 8. El cuero llegó hasta Marc Cardona, cuyo disparo con la izquierda acabó en las manos del portero Fernando.

Kirian asumió el mando de las operaciones frente a un rival que se ordenó quizá en espera de su momento. Pero el peligro seguía siendo visitante. Otra de esas acciones profundas de Las Palmas, al primer contacto, llevó a Sergi Cardona hasta el área con un centro que desbarató la defensa local cuando el balón buscaba un rematador amarillo.

El equipo de García Pimienta guardaba simetría en sus acciones. Así, los siguientes ataques grancanarios se cargaron por la derecha con Marvin Park como protagonista. El extremo balear avanzó hasta el corazón del área en el minuto 21 y el portero Fernando, in extremis, cortó un pase que esperaba Marc Cardona. Pero un minuto después, Park repitió la jugada y Munir, atento en el primer poste, colocó el 0-1 en el tanteador.

El trabajo para Fernando no había terminado. Otra vez el experto portero del equipo andaluz colocó los guantes para desviar a córner un centro chut de Kirian que tenía la dirección a su ángulo.

Las Palmas había logrado sus dos primeros objetivos en el encuentro: Controlar el juego y adelantarse en el marcador. Quedaba completar la obra en la segunda parte. El Almería elevó entonces sus prestaciones y, tras un periodo de crecimiento en el juego local, Ramazani logró empatar el encuentro en el minuto 72 después de una acción personal.

Los amarillos volvieron a tomar el pulso al encuentro en el tramo final, tras recuperar el sentido de la posesión ante un rival que estaba también motivado. En el minuto 85 pudo anotar Moleiro, que lo había intentado en varias ocasiones. El tinerfeño disparó raso, pero el balón se marchó ajustado al poste derecho de Fernando.

No fue el último intento isleño. Kaba también remató antes del minuto 90 en posición compleja, sin encontrar la portería almeriense. Pero su ambición no estaba saciada. En el minuto 94 tuvo una segunda oportunidad, tras un rechazo defensivo en el área. Kaba no lo pensó y, sobre la marcha, envió un obús a ras de suelo que Fernando no pudo repeler.