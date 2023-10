Lakovic: "Debemos ponernos las pilas y mejorar"

Jaka Lakovic analiza la derrota ante el Joventut de la tercera jornada de Liga ACB. El técnico del CB Gran Canaria señaló que "quiero felicitar a Joventut por una victoria merecida, fueron mejores desde el principio hasta el final. A nosotros nos costó arrancar y reconocer el nivel físico del partido. En el segundo cuarto hemos subido este nivel físico".

También comentó que "hemos jugado mejor y hemos igualado el encuentro. En la segunda parte empezamos bien, pero poco a poco nos quedamos sin energías ni piernas para remontar porque varios jugadores estuvieron fuera del partido".

Lakovic afirmó que "no podemos vivir solo con siete minutos de defensa sólida. Es una liga súper competitiva, donde no hay equipos malos ni flojos. Solamente siete minutos no sirven para ganar partidos, y si aquí no ganas, tendrás problemas. Debemos ponernos las pilar y mejorar".