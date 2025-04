Un jugador del filial de la UD Las Palmas, Matrícula de Honor en el Trabajo Fin de Grado

Del césped a la Universidad. Del campo de juego a las aulas de la Facultad. Esa es la vida de José Ángel Betancourt, un joven de 24 años, nacido en Venezuela, pero que desde los pocos meses de vida viaja con sus padres desde Venezuela a la isla de Gran Canaria.

Ahora, además de jugar en el filial de la UD Las Palmas, también es noticia por obtener la nota de Matrícula de Honor en el trabajo fin de grado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte con la tesis: Análisis de la distancia total y la distancia de alta carga metabólica en jugadores de fútbol de la Tercera RFEF según su posición de juego y resultado del partido.

En Deportes COPE en Gran Canaria, José Ángel nos explica en qué consiste su tesis, y señala que "hice un estudio a nivel de equipo en la Tercera REF de la carga de jugadores y los perfiles de los jugadores en cada posición del campo, además de comparar esos datos con otras competiciones. Hay que utilizar muchos parámetros y realizar muchas pruebas de campo para tener la documentación exacta y conveniente del tema en particular".

Por suerte o por desgracia la etapa de futbolista dura muy poco y yo quería tener ese plan B" José Ángel Betancourt, jugador del filial de la UD Las Palmas

Tiene claro que la etapa del futbolista tiene fecha de caducidad, y siempre ha tenido claro que debía formarse para trabajar una vez que cuelgue las botas: "Por suerte o por desgracia la etapa de futbolista dura muy poco y yo quería tener ese plan B, por ello estudié algo que me apasiona como es la Ciencia de la Actividad Física y el Deporte".

No recuerda su etapa de vida en Sudamérica porque vino con pocos meses a Canarias, aunque "he vuelto en dos ocasiones a Venezuela, de allí es mi familia, aunque también tengo familiares en la isla de La Palma".

Comenzó jugando a baloncesto

Fue en otro deporte, el baloncesto, en el que realizó sus primeros entrenamientos, ya que explica José Ángel que "mis comienzos fueron jugando a baloncesto, mi padre había jugado y quería que yo también lo hiciera, hasta que le dije que yo prefería jugar al fútbol".

Una persona con inquietudes, ya que no solamente le gusta estudiar y jugar al fútbol, José Ángel explica que "me gustaba el teatro y la interpretación, en las actividades extraescolares los realizaba en el colegio. Mi madre me inscribía por lo vengonzoso que era y de esa forma buscaba la manera que fuera un poco más extrovertido".

Ahora quiere seguir estudiando, disfruta con los libros y con el balón, y aunque "me tomé unas semanas de descanso después de presentar el trabajo fin de carrera, pero ahora quiero seguir formándome para tener más preparación sobre todo lo conlleva la actividad física".

En fútbol mi objetivo es intentar llegar al primer equipo" José Ángel Betancourt, jugador del filial de la UD Las Palmas

Sus miras están puestas en ser profesional del fútbol. Lleva 8 años vinculado a la UD Las Palmas y ahora tiene claro que "en fútbol mi objetivo es intentar llegar al primer equipo, es mi sueño, y mi interés un a vez que deje el fútbol es especializarme al alto rendimiento".

Universitario y futbolista... Un joven que sueña con ser jugador profesional del fútbol y que se apoya en los libros para lograr un futuro estable.