John Shurna: "Debemos empezar la temporada a un buen nivel competitivo"

Comienza el jugador amarillo hablando del encuentro amistoso ante la Virtus: "Es genial jugar contra un equipo de Euroliga, como la Virtus Bolonia. Siempre es atractivo jugar contra un equipo de ese calibre. En este momento de la pretemporada estamos trabajando para mejorar y llegar al punto óptimo antes de empezar la temporada".

A pregunta de los compañeros comenta sobre las nuevas incorporaciones que ya están de lleno en la dinámica del equipo y que jugarán en Italia: "Tenemos nuevos jugadores y muchos siguen trabajando para entender los conceptos y las nuevas jugadas. Será un partido divertido y atractivo, porque siempre motiva jugar contra equipos de ese nivel. Ojalá podamos aprender mucho de ese partido y tener muchas cosas a mejorar de cara al futuro".

Y continúa hablando de sus compañeros: "Todos los jugadores son muy buenas personas y eso es muy importante a nivel de química y de vestuario. Ahora todos estamos aprendiendo e intentando construir para conseguir ser el equipo que queremos ser. Estamos lejos de ser el equipo que podemos llegar a ser. Todos los jugadores queremos competir al máximo nivel. Ahora toca aprender cada día para ser el mejor equipo posible".

Sobre los encuentros disputados comenta el pivot amarillo: "Estos primeros partidos nos han servido para seguir aprendiendo y nos sirven a nivel competitivo, porque tendremos situaciones similares durante la temporada. Vamos a jugar Liga Endesa y EuroCup y cada partido es muy duro, cualquier equipo te puede ganar. Miras nuestro grupo y ves equipos que sean reforzado de una forma increíble. Esto nos debe servir para aprender a competir. Habrá partidos en los que no nos salgan las cosas, pero tenemos que ejecutar las jugadas y seguir unidos. Nadie quiere que pase un mes y que el equipo no compita como es debido. En cuestión de pocas jornadas ya te puedes ver abajo, por lo que debemos empezar la temporada a buen nivel competitivo".

En relación a esta tercera temporada del técnico esloveno, John Shurna comenta: "Estamos muy contentos de que siga Jaka aquí. Es un entrenador que tuvo muchos éxitos como jugador y que también ha tenido todo tipo de experiencias. Jaka es un gran líder y es un entrenador que ha demostrado tener mucho éxito en los dos años que lleva en la isla. Es importante que sigan los compañeros que repiten también. Los jugadores nuevos han encajado con lo que el entrenador quería y ahora tenemos que seguir aprendiendo. Estamos muy felices de que siga con nosotros".

En relación al rendimiento individual que espera, valora: "Estoy emocionado por esta nueva temporada. Trato de trabajar duro cada verano para poder rendir. Es mi sexto año aquí, mi familia y yo amamos estar aquí. Es mi sexto año en la isla y me enorgullece representar al equipo, a la isla y ser parte de esto. Daré lo que el entrenador necesite de mí. Sea lo que sea, daré el 100% para que los aficionados se sientan orgullosos de mí y del equipo, y con suerte, poder dar muchas alegrías a la afición. La temporada es muy larga y hay muchos altibajos pero el objetivo tiene que ser que la afición esté contenta y vea que damos el máximo esfuerzo en cada partido".

El Gran Canaria suma caras del filial y sobre Jakub comenta Shurna: «Jakub es un gran jugador, tiene mucho talento. Viene de hacer un año con muy buenos números en el filial. Ahora, simplemente, le toca aprender cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Tiene que adaptarse a ese juego, porque tiene las herramientas para ser uno de los mejores jugadores de la pista cuando salga. Pero tiene que aprender y entender cómo se juega el baloncesto en este nivel. Es importante que entienda que siempre va a tener que seguir trabajando y aprendiendo. Es un jugador con mucho talento y todos los compañeros intentaremos que explote ese talento. Debe trabajar día a día y no parar en la evolución de su juego».

La plantilla amarilla está dando mucho que hablar en positivo esta temporada y se valoran muy bien las nuevas incoporaciones. Shurna no opina sobre la calidad de la plantilla: «Es una pregunta difícil. He tenido la suerte de jugar con muy buenos jugadores durante mis años aquí. La lista de nombres es verdad que es espectacular, pero una lista no gana partidos. Si tienes a cinco jugadores en la pista haciendo las cosas por su cuenta, no vas a conseguir ningún resultado. Lo importante es tener el mejor equipo posible y que juguemos como un equipo. La Liga Endesa es una liga en la que todos se han reforzado, y si miras cualquier otro equipo, la lista de nombres es increíble. El equipo que va a ganar no es el que mejor potencial tenga, sino el equipo que haga mejor baloncesto en la pista y juegue unido. Toca trabajar para tener la mejor versión que podamos tener».