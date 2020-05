Javier Beirán: "Estamos centrándonos en coger la forma y aprovechar los entrenamientos"

Javier Beirán, jugador del Herbalife Gran Canaria, analiza los primeros días de entrenamiento y señaló "Lo estamos llevando bastante bien, con mucha ilusión. Es algo nuevo y tenemos que adaptarnos al protocolo antes y durante el entrenamiento. Ya llevamos cinco días seguidos entrenando, y estamos algo habituados. Estamos centrándonos en coger la forma, olvidarnos de esa rutina y aprovechar los entrenamientos". También valoró la vuelta a la competición e indicó "Yo no tengo miedo. Si cumplimos todos los protocolos, y sobre todo si somos responsables con nuestro entorno, el riesgo en Canarias, al menos, es menor. La incidencia del virus es menor que por ejemplo en Madrid, donde están mis padres".

En relación a la posibilidad de volver a competir y los días que habrá de entrenamiento previamente, Javier Beirán afirmó "¿Tiempo? No te sabría decir. Creo que sí es suficiente, si no perdemos la cabeza hay tiempo para llegar bien. Hasta que no estemos en esa fecha, no te sabré decir cómo estamos todos porque por ahora ha sido todo individual. No ha habido riesgo de lesión. Es difícil evaluar, o saber, cómo vamos a estar en tres o cuatro semanas". Además, añadió Beirán "No sé si es miedo, más bien incertidumbre. Personalmente no tengo miedo. Si respetamos todo, y si jugamos, es porque a nivel estatal hay medidas adecuadas. ¿Riesgo cero? Creo que no existe, pero ni ahora ni probablemente en septiembre. Debemos hacer el esfuerzo de jugar. Tenemos que acostumbrarnos a estas medidas nuevas de seguridad a todos los niveles. En cuanto a viajes, en el baloncesto con el formato de sede única evitamos tanto desplazamiento. Hay menos de riesgo en ese sentido, y luego ya está la responsabilidad de cada uno. Somos unos afortunados por las pruebas que nos hacen. Es una situación extraña y a nadie le gusta, pero poco a poco debemos ir adaptándonos. Veo más miedo a las lesiones, de jugadores que no tienen contrato para la próxima temporada y pueden verse en julio lesionado. Quizá pueda ser bueno buscar algún tipo de seguro a través de la asociación, de la ACB, para cubrir este aspecto".