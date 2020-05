Haridian Rodríguez: "Jugar como un bloque es lo que nos llevó a ser campeonas de Liga y Challenge"

Haridian Rodríguez, jugadora de Las Palmas de Gran Canaria a sus 33 años disputará su duodécima campaña con las Guerreras de Telde, tras su regreso en la temporada 2017-2018, procedente del Atlético Guardés, tras haber ganado su primera Liga Guerreras Iberdrola, rentabilizando su estancia durante dos campañas en el conjunto gallego. La jugadora del conjunto teldense indicó "estoy muy ilusionada con la oportunidad que se me brinda de poder estar una temporada más en el club que apostó por mí en su momento para poder jugar en División de Honor". Además, señaló "tengo muchas ganas de poder hacer una buena temporada, ya que además la presente no la pudimos finalizar y no pudimos además mostrar nuestro mejor nivel".