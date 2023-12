¿Habrá fichaje de la UD Las Palmas en el mercado de invierno?

Se abre a principios de año el mercado de invierno, momento para poder fichar en Primera y en Segunda División de cara a la segunda parte de la competición, en la que muchos equipos realizarán cambios en sus plantillas con cesiones e incorporaciones para el último tramo de la Liga. ¿Habrá algún movimiento en la UD Las Palmas?

A día de hoy hay dos licencias libres, los dorsales 21 y 25. La plantilla la forman Álvaro Valles, Escandell, Marvin Park, Sergi Cardona, Alex Suárez, Eric Curbelo, Mika Mármol, Álvaro Lemos,Sinkgraven, Saúl Coco, Kirian, Javi Muñoz, Perrone, Benito, Loiodice, Mfulu, Pejiño, Cristian Herrera, Sandro, Sory Kaba, Munir, Marc Cardona y Alberto Moleiro. Julián Araujo tiene el dorsal 28, con lo que no ocupa ficha profesional.

Una de las fichas será para Fabio, que se lesionó en el partido del ascenso ante el Deportivo Alavés, y tras la marcha de Jonathan Viera hay una ficha libre. De momento, la entidad grancanaria no se plantea utilizarla, aunque García Pimienta deja una puerta abierta a la posibilidad de sumar algún jugador cuando señala que "no hay nada previsto, pero nosotros tenemos que estar preparado para cualquier situación que puede suceder y por qué no, oportunidades de mercado".

La buena dinámica de la UD Las Palmas y las buenas sensaciones que está dejando el equipo en los 18 encuentros de Liga, noveno con 25 puntos, ha derivado en que el club no tenga pensado buscar una posición determinada en el mercado a corto plazo, aunque la dirección deportiva maneja una agenda con nombres interesantes por cualquier contratiempo que pueda suceder, además de estar pendiente de los movimientos de otros equipos durante el plazo para completar las plantillas.

El presidente del club, Miguel Ángel Ramírez ha sido claro al afirmar que "la ficha que moveremos en enero es que no vamos a fichar a nadie”, ya que otro de los planteamientos de la UD Las Palmas es incorporar poco a poco a la dinámica del primer equipo a jugadores del filial, tanto en los entrenamientos como en las convocatorias, como Iñaki, Pau Ferrer, Álex Gorrín o Juanma Herzog.

La plantilla de la UD Las Palmas se ha revalorizado con los números de esta temporada, por el rendimiento que está dando y por las buenas sensaciones que está dejando durante la campaña actual. El plazo todavía no ha comenzado y hay muchos equipos que han mostrado su intención de ampliar sus plantillas o mejorar diversas demarcaciones en los primeros días de 2024, mientras que otros equipos estarán pendientes de los movimientos que vayan realizando los equipos, los jugadores que puedan quedar libres y acuerdos de cesión con otro club por algún jugador.

La UD Las Palmas está atenta a los movimientos que lleven a cabo otros clubes, sin la urgencia de fichar, con la tranquilidad de su situación clasificatoria, pero con la posibilidad de incorporar a un jugador al tener una licencia libre.