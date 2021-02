El CV Guaguas consigue el triunfo ante el líder

Máxima igualdad en el arranque del encuentro como era de esperar con los dos equipos muy acertados en recepción, en un intercambio de golpes que era roto por un remate de Jordi Ramón y un error propio de los grancanarios que obligaba a Camarero a pedir el primer tiempo muerto del partido con 9-11 en el marcador. Jordi Ramón parecía tener tomada la medida al Guaguas endosando 3 puntos consecutivos de su cosecha particular y César completaba el parcial de 0-4 que obligaba a Sergio Camarero a quemar su último cartucho con un amenazante 11-15 en el electrónico que hacía peligrar el set para los amarillos. El Guaguas apretaba los dientes y Kukartsev aparecía en escena para liderar la remontada local, despertando las alarmas en el banquillo visitante, no dudando Rivera en congelar el tiempo con 15-16 en el electrónico. La dinámica se invertía en favor de los grancanarios espoleados por un demoledor Pablo Kukartsev, que encontraba el apoyo de Matt Knigge y de Hage para poner contra las cuerdas a los hombres de Miguel Rivera, que no dudaba en consumir su último tiempo muerto para intentar equilibrar el choque con 19-16 en el electrónico. Teruel se agarraba como un clavo ardiendo a la efectividad de Ereu y Jordi Ramón, pero el Guaguas no hacía concesiones en su casa y Kukartsev se encargaba de cerrar el primer asalto con una diagonal imparable que colocaba el definitivo 25-22 en el marcador (1-0), dando la primera ventaja parcial a los grancanarios.

Un parcial de salida de 8-1 del Guaguas obligaba a Miguel Rivera a quemar sus dos tiempos muertos de manera consecutiva buscando frenar el poderío de los grancanarios desatados en ataque con Matt Knigge, Hage, Moisés Cezar y un Pablo Kukartsev en modo Demolition Man. Teruel lograba cortar la hemorragia de puntos de su rival, mejorando en defensa y encontrando en Víctor Rodríguez la referencia en la ofensiva para contrarrestar el efecto Hage, obligando a Sergio Miguel Camarero a pedir un tiempo muerto con 15-10 en el marcador para buscar cortar la inercia positiva de los aragoneses. Bugallo y Jordi Ramón aparecían en escena para seguir picando piedra en busca de una remontada que se quedaba a dos puntos tras colocar el 16-14 en el marcador, llevando a Camarero a detener el tiempo en busca de soluciones para la nueva y exitosa propuesta ofensiva visitante. La mejoría de Teruel no era suficiente ante el empuje de Hage y Pablo Kukartsev, lo que unido a los errores propios terminaba condenando a los visitantes a perder también en la segunda manga por 25-21, duplicando su ventaja en el luminoso (2-0).

Un necesitado Teruel afrontaba la tercera manga con la soga al cuello, cometiendo demasiados errores y sufriendo para frenar las acometidas de Hage y Almansa que obligaban a Rivera a consumir su primer tiempo muerto con 10-6 en el electrónico, en busca de recuperar sensaciones para poder alargar el partido en un cuarto set. Hage se convertía en el Grinch particular de un Teruel que se ahogaba en sus propios errores, no encontrando la manera de parar al receptor brasileño, agotando el técnico visitante su último cartucho con 15-8 en el electrónico, buscando una reacción en sus hombres que evitase hincar la rodilla en el CID por la vía rápida. Teruel lo intentaba, pero el Guaguas pisaba el pie hasta el fondo en el acelerador con Matt Knigge apareciendo en escena en el acto final para finiquitar el choque por la vía rápida, imponiéndose en el tercer y definitivo set por un abultado 25-16, que les daba la victoria final por 3-0, logrando tres puntos que permiten a los de Sergio Camarero depender de sí mismos para ser líderes de la temporada regular y conservar hasta el final el factor cancha en una hipotética final.