El CV Gran Canaria consigue la victoria en la ida de la eliminatoria de la CEV Cup

Las eslovenas empezaron el partido muy enteras aprovechando muy bien sus oportunidades. No obstante, el Gran Canaria Urbaser pronto encontró su ritmo de partido gracias a sus saques. El dominio en la red de Lucía Varela le dio a las amarillas una ventaja crucial que obligó de forma rápida a Bruno Najdic a pedir un tiempo muerto; las locales estaban jugando a muy buen nivel y se notaba (10-4).

El Branik Maribor intentó recortar distancias, pero el trabajo colectivo de las chicas de Pascual Saurín era casi perfecto. Las recepciones, los saques y los remates iban todos para dentro, algo que catapultó a las insulares con un parcial de 5-0. Como era de esperar, las balcánicas salieron adelante y fueron capaces de mejorar, pero el Gran Canaria no iba a dejar escapar el set porque se mantuvo muy firme (25-14).

La salida grancanaria tras el pequeño receso fue fulgurante. Gonçalves se convirtió en un foco clave a la hora de conectar puntos, aunque todo el equipo olimpiloco estaba jugando a gran nivel (6-1). La concentración era altísima y la sensación de dominio era palpable. De hecho, el Branik Maribor no era capaz de encontrarse cómodo pese a sumar con solvencia varios puntos claves para meterse en el set.

Poco a poco, el choque fue entrando en un intercambio de puntos en el que el Gran Canaria Urbaser se mantenía por delante. Este constante cambio de golpes les venía bien a las amarillas ya que el dominio del marcador les daba esa confianza. Las eslovenas no se rendían, no bajaron los brazos, pero el conjunto isleño estaba de dulce y respondió para hacer bueno su dominio sumando otra manga (25-19).

Lo que estaba claro era que el Nova KBM Branik Maribor no iba a querer ceder más, ya que este set se presentaba como la oportunidad perfecta para meterse en el partido. De hecho, las chicas de Najdic se pusieron el mono de trabajo para realizar un parcial muy a su favor tras el cambio de campo (2-8). Pascual Saurín tuvo que pararlo porque las balcánicas se iban directitas a por el set con claridad.

Después del tiempo muerto, el Gran Canaria Urbaser logró cambiar su dinámica. Las jugadoras del conjunto granacanario empezaron a recepcionar mejor y, también, a superar con más facilidad la protección de la red del Maribor. Sin embargo, las eslovenas volvieron a responder y, aunque el resultado no les era ventajoso, no decayeron. Una gran defensa de bloqueo le dio a Maribor la oportunidad de entrar en el choque (19-25).

Las amarillas querían ir a por la victoria por la vía rápida y salieron con contundencia, algo que les dio ventaja de forma inicial. El Gran Canaria Urbaser entró mejor que en la tercera manga, más tranquilo y no chocando tanto con la muralla que había plantado Maribor en la red (11-6). Aun así, el cuadro balcánico no quiso quedarse atrás y pujó con fuerza por igualar el marcador. No obstante, la calidad de Sulián Matienzo se estaba imponiendo y eso allanaba el terreno insular.

Las locales encontraron un buen parcial de 5-1 con el que escaparse en el marcador. El juego de las de Saurín era, nuevamente, sólido, algo en lo que también tenía mucho que ver una Marie-France Garreau-Djé que estaba de dulce. De ese modo, no dieron opción y cerrar una victoria importante con la que poner la primera piedra de su billete a octavos de final de esta CEV Cup 2021/2022 (25-11).