García Pimienta: "El Mallorca es un equipo muy sólido y solidario defensivamente"

García Pimienta compareció en la primera rueda de prensa de la temporada 2023/24, celebrada en la Ciudad Deportiva. El técnico amarillo hizo un balance positivo de la pretemporada realizada por el equipo y comentó que "teníamos un minutaje determinado para cada uno de los jugadores, estoy contento porque creo que la idea, la forma de entrenar, e incluso la forma de jugar con los pequeños matices que vamos introduciendo, están cogiéndose".

"Llegamos al partido con muchas ganas de que la afición se sienta orgullosa, quiero agradecerles cómo se han volcado con el equipo, marcando un nuevo récord de abonados. Va a ser una bonita fiesta y el equipo va a salir a competir contra un rival muy duro que la temporada pasada hizo una gran campaña", analizó.

En cuanto al rival: "Si algo tiene el Mallorca es que es un equipo muy sólido y solidario defensivamente. Tenemos que estar concentrados sobre todo a balón parado, tienen un muy buen manejo del balón".

García Pimienta se estrenará mañana como técnico en Primera División y aseguró que "estoy muy contento, es difícil estar donde estoy y nadie me regaló nada, tengo la fortuna de ser uno de los entrenadores que militará en la máxima categoría".

Sobre la situación de algunos jugadores: "Sergi Cardona cuenta al 100% para mañana, nadie me ha dicho que no pueda jugar. Lo de Mika Mármol, no he hablado con él aún, sé que ha estado entrenando y llega en plena forma, hoy va a ser un día largo para él, tiene que hacer el reconocimiento, pero si está inscrito vendrá convocado".

"Munir solo lleva dos semanas entrenando con nosotros, no estaba participando a nivel grupal y tenemos que ir con cuidado, controlando la cantidad de minutos que puede jugar, al igual que con Araujo".

Pimienta destacó que le gustaría "ser dominadores del juego, para desorganizar al rival, tienen argumentos ofensivos para hacer daño y están consolidados en la categoría. Será un partido de mucha paciencia, de trabajarlo mucho y ser pausado. Las ocasiones que tengamos, que estemos acertados de cara a portería".