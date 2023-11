García Pimienta: "Estoy convencido que vamos a realizar un buen partido"

La UD Las Palmas se prepara para recibir al Atlético de Madrid, partido que, para el técnico amarillo García Pimienta, es "un privilegio poder jugar este tipo de encuentros". También señaló que "estamos hablando de un equipo de Champions y de un club que va a competir por ganar LALIGA, estoy convencido de que vamos a hacer un buen trabajo, la gente se va a sentir orgullosa".

El técnico del conjunto grancanario indicó que "la preparación ha sido difícil, no estamos acostumbrados a jugar entre semana, no hemos podido trabajar bien a nivel de grupo. Pero no vamos a poner ninguna excusa", agregó.

Pimienta afirmó que "algo tengo muy claro, no le vamos a perder la cara al partido, jugamos en casa. Si nos puede la presión, nos van a pasar por encima. Las estadísticas están para romperlas, me quedo con que la gente esté mentalizada para competir. Simeone es un ejemplo de entrenador después de tantos años en la élite. Creemos en nuestra forma de jugar, tenemos que ser protagonistas con el balón y hacer un trabajo defensivo importante. Ellos están siendo más participativos con el balón este año".