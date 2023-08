García Pimienta: "Estoy contento por la actitud y el juego del equipo"

La UD Las Palmas y la Real Sociedad disputaron la 3ª jornada de esta temporada en Primera División en el Estadio Gran Canaria, con resultado 0-0. El técnico amarillo, García Pimienta, compareció en rueda de prensa al término del encuentro y se mostró contento por la imagen dada por los suyos en la tarde de hoy: "Estoy contento por el partido, por el juego, las ocasiones. Estamos hablando de un equipo de Champions. Hemos concedido relativamente poco ante un equipo como la Real Sociedad y no le hemos perdido la cara al partido. Estoy muy contento por la actitud y el juego del equipo".

El técnico cree que, a pesar de no lograr la victoria, el equipo "está en el camino a seguir. Es una pena generar ocasiones muy claras y no marcar ninguna porque esto va de goles". "La primera parte ha sido muy buena, prácticamente la Real no ha llegado a nuestra portería", añadió.