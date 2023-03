García Pimienta: "Dependemos de nosotros mismos para conseguir lo que nos propongamos"

La UD Las Palmas ultima la preparación para recibir al Real Sporting el domingo en el Estadio Gran Canaria. García Pimienta atendió a los medios en la previa del encuentro donde resaltó que "tenemos ganas de romper la mala racha para que la afición se siga sintiendo orgullosa de los jugadores. Estamos en una situación privilegiada y tenemos que ganar el domingo".

También indicó el entrenador de la UD Las Palmas que "con el nuevo entrenador se ha visto un cambio muy significativo en el Sporting, se ha visto un equipo que quiere ser protagonista con el balón, nosotros queremos lo mismo y se verá una pequeña lucha por hacerse con el dominio. Está siendo de las mejores semanas de entrenamiento por el compromiso de los jugadores y dependemos de nosotros mismos para conseguir lo que nos propongamos".

García Pimienta afirmó que "nos queda el entrenamiento de hoy, el de mañana y la activación, pero si no pasa nada tanto Marvin, como Marc Cardona y Sandro estarán en la convocatoria. Vitolo no tiene el alta médica aún, por lo que no estará. Álvaro Jiménez fue un jugador muy importante en el primer tramo de la temporada, hace mejor a Pejiño y viceversa. Siempre que ha salido ha mostrado un compromiso increíble, es un jugador de mucha calidad y mucho nivel".