García Pimienta: "Dependemos de nosotros mismos para el ascenso: es lo que queríamos"

El entrenador de la UD Las Palmas, Francisco Javier García Pimienta, ha recordado que el equipo amarillo depende de sí mismo para conseguir el ascenso directo a Primera División a falta de dos jornadas para terminar LaLiga SmartBank, ante Cartagena -este sábado- y Alavés: "Estoy contento porque es lo que queríamos", ha puntualizado.



El técnico catalán ha reconocido abiertamente en rueda de prensa que esos dos encuentros van a ser "los más importantes" que va a afrontar en su carrera como entrenador, por la dimensión del premio final.



El primero de ellos será este sábado en Cartagena, ante un rival que, a su juicio, tiene "remotas opciones" de optar a la sexta plaza -promoción de ascenso-, pero que saldrá "a hacer un buen partido y a ganar ante su afición", y que no le influirá negativamente si se diera el caso de que el Albacete -su rival por ese puesto- marca un gol en Ponferrada.



En ese sentido, García Pimienta prefiere "no saber nada" del resto de resultados de los equipos implicados en la zona alta de la tabla, en una penúltima jornada con horario unificado en los partidos de los equipos implicados, aunque admite que siempre estará el "runrún" de la grada y de los banquillos, pero está "enfocado" en sacar los tres puntos de Cartagonova para afrontar después el partido final en Gran Canaria ante el Deportivo Alavés.



Preguntado por los incentivos económicos a los equipos, las denominadas primas, el técnico amarillo está a favor de que sean "por ganar", si bien es consciente de que hay equipos "que no se juegan a nada a nivel clasificatorio y que si no tienen ningún aliciente, juegan de una manera, pero si tienen un aliciente por ganar, juegan de otra manera".



Por otra parte, García Pimienta ha confirmado que Jonathan Viera y Sandro Ramírez han mejorado de sus problemas físicos y podrían tener "más minutos" que en el último partido en casa ante el Villarreal B, pero no podrá contar aún con Omenuke Mfulu y Sidnei, además de Vitolo Machín, lesionado de larga duración.