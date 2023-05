Cinco equipos pugnan por el ascenso directo a Primera División

A presión, entre la tensión, en el juego de errores en el que se ha transformado el tramo final de LaLiga Smartbank, las últimas cuatro jornadas sostienen las dos plazas de ascenso directo en el aire, con el Eibar, el Granada, el Levante, el Alavés y Las Palmas, por ese orden, condensados en tres puntos y con tres duelos directos que lo marcan y condicionan casi todo: Eibar-Las Palmas, Alavés-Granada y Las Palmas-Alavés.



Y casi nadie garantiza en las últimas semanas ni siquiera dos victorias consecutivas. No lo hace el líder, el Eibar, con 67 puntos, con una sucesión de seis compromisos sin ganar, cinco de ellos con empate.



Ni tampoco el Granada, segundo con 65, que no ha ganado ninguno de sus dos duelos más recientes, ha sufrido tres derrotas en las cinco jornadas últimas y tan solo ha ganado una de ellas, aunque lo hizo contra Las Palmas, un adversario directo.



Tampoco lo hace el Levante, tercero con 65 puntos, también ganador tan solo de uno de sus cinco partidos anteriores, con tres igualadas y una derrota. Ni el Alavés, cuarto con los mismos 65 puntos, que, en su caso, sí logro dos triunfos consecutivos hace cuatro jornadas, pero desde entonces ha vencido tan solo uno de cuatro. Ni Las Palmas, quinto con 64 puntos y cuya inercia es más alarmante: una victoria en sus últimos nueve encuentros.



Entre los cinco está el ascenso directo, también tres de las cuatro posiciones hacia la promoción. La sexta y última está entre el Albacete y el Cartagena, con dos puntos de ventaja el conjunto manchego sobre el murciano. El Burgos y el Oviedo los siguen después, aunque su distancia parece aún demasiado lejana, a seis y siete puntos del Albacete, con tan poco ya por jugar.



El premio mayor está en el primer y segundo puesto, que impulsan sin más pasos previos a LaLiga Santander. Entre tanto equilibrio, entre los detalles que lo cambian todo en un segundo, como pasa cada año en la categoría, surgen tres enfrentamientos directos con una apariencia decisiva, más que por la candidatura al ascenso de cada uno, por lo que puede suponer para el que salga derrotado, con el estrecho margen que queda de campaña.



Los dos primeros son ya, esta misma jornada. Este mismo viernes, en el encuentro que abre la acción del trigésimo noveno capítulo del ejercicio, el Alavés recibe al Granada en Vitoria. El cuarto de la tabla contra el segundo, con los dos igualados a 65 puntos. El próximo lunes, en el duelo que cierra la jornada, el Eibar y Las Palmas se miden en Ipurua, con lo que significará para el ganador y el perdedor. Hay tres puntos entre los dos.



Es una situación límite, sobre todo, para el conjunto canario, rebajado porque sólo ha ganado uno de sus últimos nueve choques, porque encadena cuatro compromisos sin vencer, con dos empates sucesivos justo después de dos derrotas consecutivas, y porque, con tres puntos de desventaja, todo lo que no sea sumar algo podría dejarlo sin nada ya.



El otro choque directo corresponde a la última jornada. También afecta a Las Palmas, que recibirá en su estadio al Alavés, pero con el matiz de que antes habrá tres citas que podrían dar más dimensión o menos a ese encuentro en Gran Canaria.



EL LEVANTE, EL ÚNICO SIN DUELOS DIRECTOS



Este sábado, el Levante, el único de los cinco que no se mide a un rival directo durante el próximo fin de semana ni de aquí al final de la Liga, juega en el terreno del Tenerife, instalado en la mitad de la clasificación, sin aspiraciones por arriba ni riesgos por abajo.



Después recibirá el descendido Ibiza, visitará al Villarreal B (seis puntos por encima del descenso) y concluirá el curso contra el Oviedo, ya salvado. Gana la diferencia particular al Granada y al Alavés. La tiene igualada con Las Palmas y el Eibar. Y dispone de un +15, la tercera mejor general entre los cinco.



La supera el Granada, con +19. El conjunto andaluz tiene un problema con los choques directos. En el caso de un hipotético empate a puntos con el Eibar, el Levante y Las Palmas queda por debajo. Con el Alavés aún debe definirlo. En la ida, los rojiblancos ganaron 3-1. Aparte del reto de Vitoria, aún se enfrentará al Lugo -descendido-, al Mirandés (décimo) y al Leganés (seis puntos sobre el descenso). Ni siquiera ganarlo todo garantiza su ascenso.



Sí lo hace en el caso del Eibar, que manda en la clasificación. Es la seguridad que producen sus 67 puntos. Además de Las Palmas, se medirá en casa con el Sporting de Gijón y fuera al Racing de Santander y al Huesca. Los tres están casi salvados, con ocho puntos -los dos primeros- y siete -el bloque cántabro- sobre el descenso que marca el Málaga. Gana la diferencia particular al Granada, la iguala con el Levante y la pierde con el Alavés.



A cada uno de los rivales a los que se enfrenta el conjunto vitoriano de aquí al final tienen algo en juego. No sólo el Granada y Las Palmas, directos por el ascenso directo, sino también el Albacete, que compite con el Cartagena por completar la promoción, y el Málaga, que rebusca la permanencia a última hora.



Lo mismo le ocurre al equipo canario, que visita al Eibar, recibe al Villarreal B, va a Cartagena y termina en casa con el Alavés.