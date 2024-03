Benito: "Hace tiempo que no llega la victoria y queremos conseguirla"

Benito Ramírez, el rápido y habilidoso extremo amarillo habló en sala de prensa del encuentro del domingo ante un Almería, equipo que a pesar de no conocer la victoria en las veintinueve jornadas disputas hasta la fecha, pone las cosas siempre difíciles a sus rivales. No va a ser menos el domingo. Se le preguntaba por la llegada de Pepe Mel al banquillo indálico: "Al final cuando un equipo tiene una dinámica negativa, el cambio de aire siempre viene bien, aunque espero que no lo siente tan bien este fin de semana para ellos" y añadió: "No tenemos presión, si es cierto que hace tiempo que no llega la victoria y queremos sumar, estamos trabajando para ello", añadió.

En relación a los minutos disputados esta temporada, aclaraba Benito: "Mi rol lo tengo bastante claro y asumido, es algo que no me preocupa para nada. Siempre intento dar lo mejor y aprovechar los minutos que me da el míster".

Por supuesto Jonathan Viera estuvo en boca de los medios a la hora de hablar del encuentro: "Hace nada Jonathan Viera estaba aquí y es un gran amigo fuera del vestuario. Estamos contentos de que venga, aunque sea con otra camisa. Teniendo en cuenta lo que ha significado para este club, lo normal sería que tenga un buen recibimiento".

Se le preguntaba sobre su situación en el equipo: "Siempre lo he dicho, estoy muy a gusto aquí, estoy en casa y es el equipo de mi vida. Me queda un año más, pero mi intención es quedarme por mucho tiempo y cuando llegue el momento nos sentaremos".

Preguntado sobre el míster amarillo, comentaba Benito: "Pimienta siempre es cercano con todos, incluso gasta más bromas con el que no juega, que con el que juega. Siempre estamos con una sonrisa y entrenando bien, que es lo más importante".

En el vestuario su gran amigo es el capitán del equipo. Sobre él habló también el extremo: "Kirian tiene una personalidad un poco especial, ahora mismo el vestuario está con él, como con todo el mundo. Se le está dando muy bien el llevar la iniciativa en el grupo y estoy muy contento por él".

A la espera de la convocatoria definitiva de la Selección definitiva donde podría haber dos jugadores amarillos, comentó Benito: "Espero que le den la oportunidad a Valles y a Kirian de ir a la Selección, sería importante para ellos y para el club".