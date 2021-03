Alba Sánchez: “El equipo está trabajando duro para poder afrontar la semifinal "

En mayo de 2020 se producía el primer movimiento táctico del CV COO 7 Palmas en el mercado de fichajes, con el fin de convertirse en firme candidato a todo: la contratación de Alba Sánchez, una de las mejores líberos de la competición.

La ex del Logroño, internacional con España y nueva número 5 del equipo grancanario ha hablado sobre la situación del equipo de cara a los playoffs al título de la Liga Iberdrola, y las expectativas que tienen. “El equipo está trabajando duro para poder afrontar la semifinal e intentar llegar como mínimo a la final, que es el objetivo”, declaró. Sánchez reconoció que tras el maratón de partidos al que tuvo que enfrentarse el equipo en la recta final de la temporada regular, estos días de descanso les están viniendo genial. “Estamos bien, entrenando a tope, aunque es verdad que necesitábamos un descanso y creo que estamos aprovechando bien estos días que estamos teniendo sin competición para recuperarnos mental y físicamente”, reconoció. “Estamos entrenando mucho para estar preparadas de cara a poder afrontar con todas las garantías el primer partido de semifinales”.

El COO 7 Palmas se enfrentará a las ganadoras de la serie entre el CV Kiele y el Sanaya Libby’s La Laguna. Destaca de esta incertidumbre que no les permite tener una preparación específica, aunque les obliga a centrarse en su propio juego. “Al no conocer el rival al que nos enfrentaremos, no podemos hacer una preparación específica en cuanto al juego del equipo al que nos vamos a enfrentar, pero al final creo que lo importante es centrarnos en nuestro juego y en eso es precisamente en lo que estamos centrando todo nuestro trabajo durante estos días”, explicó.

Sobre la eliminatoria de cuartos, no ve un claro favorito, aunque destaca el momento de forma del equipo de Socuéllamos. “Creo que tal y como están las cosas a día de hoy puede suceder cualquier cosa. Kiele está jugando muy bien y van a tope, por eso creo que sería también muy complicada una eliminatoria contra ellas. Cualquiera de los dos equipos que nos pueda tocar sabemos que son dos rivales muy fuertes y realmente no tenemos ningún tipo de preferencia sobre uno u otro", repuso. La cita de semifinales es histórica para el conjunto isleño, como lo fue la disputa de la final de Copa de esta temporada. Sin embargo, el CV Alcobendas les apartó del trofeo en última instancia. “Estamos todas muy contentas. Considero que el grupo está trabajando mucho, pero nos quedamos con un mal sabor de boca tras la final de Copa. Aunque el Alcobendas jugó muy bien, tuvimos el título a nuestro alcance y al final te quedas con esa sensación", comentó. Por ello, el objetivo del equipo es llegar como mínimo a ese último escalón, y tener más suerte esta vez. “El equipo está trabajando duro para poder afrontar la semifinal e intentar llegar como mínimo a la final, que es el objetivo".

Para conseguirlo, la líbero explicó la importancia de la fortaleza mental, de cara a controlar el error en partidos de gran exigencia y donde los nervios y la tensión juegan un papel muy importante. “Creo que es fundamental la cabeza, el ser capaces de aguantar mentalmente hasta el final. Fue algo que ya vivimos en la Copa, donde en el primer partido de cuartos fue durísimo para nosotras y casi lo perdimos. El sábado en la semifinal fue otro partido durísimo y en general todos lo son, por eso pienso que la mentalidad es fundamental, para poder hacer un buen trabajo de defensa-bloqueo, controlando muchísimo el error para afrontar este tipo de partidos”, explicó.

Un asunto que puede preocupar al equipo en estos playoff tiene que ver con la dinámica competitiva del torneo. Por un lado, los equipos que juegan semifinales llegan con más cansancio, pero con un mayor ritmo competitivo. Un arma de doble filo, pues las jugadoras del COO 7 Palmas ya saben lo que es perder ritmo tras un descanso. “No sabemos que es realmente lo mejor. El equipo es cierto que necesitaba un descanso, porque veníamos de hacer un tour por la península durísimo, tuvimos que jugar los 3 partidos de Copa que fueron todos muy duros, por esa razón nos lo tomamos como que el equipo necesitaba un descanso. Por otra parte somos conscientes que cuando volvamos a la competición nos puede costar volver a coger el ritmo de competición, que fue algo que ya nos pasó después de las dos semanas de parón por la COVID-19”, recordó. Sin embargo, destacó que en esta ocasión el grupo está centrado y se está preparando para llegar bien al primer partido de semifinales para poder afrontarlo sin falta de ritmo competitivo.