Espacio: Industria con Identidad, elaborado en Canarias
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
1 min lectura10:17 min escucha
Temas relacionados
"Hay evidente dejación de funciones. Tras cuatro años de ingresos récord por impuestos, ¿dónde está el dinero?"
Pilar García de la Granja
Lo último
Laprovittola tres meses de baja
0:20 min
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h