Conoce "Rigolo", el restaurante italiano que une pasión y tradición en Triana (Gran Canaria)

Su propietario y chef, Matteo Pierazzoli, ofrece un menú donde se puede realizar un recorrido por los productos más tradicionales de su tierra natal

Entrevista a Matteo Pierazzoli, restaurante  Rigolo 

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura11:32 min escucha

