La Universidad de Oviedo amplía el número de plazas de Medicina: 165 el próximo curso, 15 más

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo ha aprobado un aumento de las plazas de nuevo ingreso en el Grado de Medicina de un 10 por ciento, con lo que los alumnos de primero de Medicina pasarán de los 150 actuales a 165.



El aumento se realiza tras la propuesta de financiación estatal, anunciada esta semana por los ministerios de Universidades y Sanidad, que supondrá una trasferencia de 55.000 euros por plaza.



“Esta financiación para nosotros es un alivio”, ha manifestado el rector, Ignacio Villaverde, que ha explicado que sin ella la Universidad no podría asumir ese incremento de plazas por la inversión que conllevan en infraestructuras y profesorado, con más grupos de docencia a lo largo de los seis años de carrera, con rotatorios y prácticas clínicas.



Según Villaverde, es importante, por lo tanto, que esta aportación se consolide en el tiempo en una facultada en la que no ha sido posible llegar al incremento del 15 por ciento propuesto desde el ministerio porque "hoy por hoy carece de capacidad para hacerlo", aunque no ha cerrado la puerta a alcanzar ese máximo en un futuro.

MÁS PLAZAS PARA MATEMÁTICAS

El máximo órgano de decisión universitario también ha dado luz verde al mismo porcentaje de incremento en las plazas del grado de Matemáticas, que se elevan de 95 a 105.



Estas plazas se repartirán entre los estudios del grado de Matemáticas y de los dobles grados de Matemáticas y Física, ya implantado, y de Matemáticas e Ingeniería Informática, que se prevé iniciar en el próximo curso.

MÁS TITULACIONES

La universidad prevé también la posibilidad de implantar el próximo curso los dobles grados de Ciencia e Ingeniería de Datos e Informática en Tecnologías de la Información, y de Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, así como de los másteres universitarios en Ingeniería Industrial e Ingeniería Energética.



La nueva oferta de plazas de nuevo ingreso para los estudios del curso 2023-2024 ascenderá a 6.646, 4.877 para grados y 1.769 para másteres universitarios.



Los estudios de grado, además, incluyen 542 plazas más para cambios de matrícula tanto de alumnado procedente del extranjero como de universidades españolas.



El Consejo de Gobierno de esta mañana también ha aprobado los plazos de preinscripción y matriculación de los másteres, el primero de los cuales tendrá lugar entre el 1 de marzo y el 20 de abril, mientras que la primera matrícula será de del 20 al 26 de mayo.



El segundo periodo de preinscripción se desarrollará del 1 de mayo al 8 de junio y la segunda matrícula será del 25 de julio al 31 de agosto, lo que supone un adelanto de una semana con respecto a los años anteriores.



PROFESORADO



El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a la puesta en marcha del modelo de evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad de Oviedo DOCENTIA-UO, tras un programa piloto que se implantó en el curso 2022-2023.



Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, ahora se lanzará una convocatoria 2022-2023 que limita a 150 el número máximo de docentes a evaluar y en la que se dará prioridad a aquel personal que necesite la evaluación para procesos de acreditación a profesorado titular de universidad o a profesorado permanente laboral.



El Consejo de Gobierno también ha aprobado 47 nuevas plazas para personal docente e investigador correspondientes a las ofertas de empleo público 2021 y 2022. EFE