Una ruta por los teitos de Asturias

Quien no ha leido en alguna ocasión alguna de las historietas de Axtérix y Obélix. Los personajes galos vivían en teitos o pallozas (como se les conoce en Galicia). En Asturias son típicas en los montes y praderías de Somiedo, aunque algunos todavía los podemos encontrar en algunos concejos, como Teverga. Pero ¿que son?, ¿para que sirven?. Su origen se remonta algunos miles de años (siglo VIII a.C.). La palabra teito sirve para referirse a cualquier edificio con una techumbre hecha con material vegetal. La mayoría son de planta cuadrada o rectangular con paredes de piedra y un tejado de madera cubierto, sobre todo, de planta de escoba. Hablamos de construcciones que tienen distintas funcionalidades: casa para la vivienda, para el ganado, conserva de alimentos, hierba o aperos. Las destinadas a viviendas casi no han sobrevivido, pero sí las que se destinan a cabañas o pajares. En Somiedo, no puedes dejar de visitar estas bellas y ancestrales construcciones, y para ello, hay tres brañas que aglutinan varios teitos de uso ganadero: son La Pornacal, una braña del pueblo de Villar de Vildas, una de las brañas mejor conservadas de Somiedo, Nos encontramos también con la braña del pueblo de Mumián, en el pueblo de El Coto, y que se encuentra en la parte alta de la montaña. También está Sousas, la braña de Urría. En este caso, se trata de una braña distinta ya que sus cabañas están hechas totalmente de piedra; construcciones circulares de piedra con falsa bóveda también de piedra. El uso de estas construcciones era exclusivo para la pernoctación del pastor que se quedaba al cuidado del ganado. En todo caso, en Asturias nos podemos encontrar con más de 300 brañas y majadas.