Gijón vivirá este lunes 29 de junio una fiesta local muy especial que estará marcada, como todas las actividades festivas este año, por los efectos del Covid-19 y las normas de seguridad y comportamiento que se han impuesto para evitar contagios. No habrá acto de entrega de las medallas de la ciudad que distinguen a los gijoneses más brillantes y los concejales se reunirán en una Junta de Portavoces el propio lunes para designar a seis personas, como máximo, que recibirán las medallas de plata de la Villa. Frente a la Iglesia de San Pedro no podremos disfrutar del multitudinario acto de bendición de las aguas que todos los años se hacía frente al mar Cantábrico. El párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta reconoce que la situación obliga a cambiar los actos previstos para conmemorar al patrón local "Tenemos que ser muy cuidadosos con las celebraciones. Debemos evitar las aglomeraciones y por eso este año haremos la bendición de las aguas en el interior del templo, al final de la tradicional misa de doce y media. Hay que evitar por todos los medios que se puedan generar contagios". La Parroquia de San Pedro tiene un canal de youtube: sanpedrogijon.es a través del cual se podrá seguir la misa solemne y los actos que al final de la Eucaristía se van a desarrollar con motivo de la festividad local. "Pido a los feligreses y visitantes habituales que sigan la misa por el canal de youtube y les pido disculpas porque este año no podemos garantizar que vayan a poder entrar todos en el templo. No queremos echar a nadie y por ello les invito a que sigan los actos por el canal de youtube sanpedrogijon.es"

Los grupos folclóricos tienen previsto desarrollar diferentes actuaciones por las plazas y calles de Gijón para que los gijoneses puedan disfrutar de la tradición de los bailes y la música en el día de San Pedro. Las fuentes están engalanadas con flores desde el día de San Juan y su aspecto decorado contribuye a que este San Pedro 2020 se pueda vivir con una belleza que no pueden evitar los efectos del Covid-19.