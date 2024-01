Asturias y Nueva York están a 5.471 kilómetros de distancia pero estos días han quedado conectadas gracias a una campaña publicitaria. En las famosas pantallas luminosas de Times Square se está proyectando estos días un vídeo que promociona la faba asturiana. Dura quince segundos y muestra las manos de Margarita Cano, una veterana agricultora de Tablizo (Valdés) que lleva toda la vida sembrando y recogiendo la legumbre que reluce en la confluencia de la Avenida de Broadway y la Séptima Avenida.

Vídeo





El anuncio se completa con mensaje que está escrito en castellano y en inglés: "Estas manos son historia de Asturias, son historia de tradición, de esfuerzo, de amor por la tierra, de la faba de Asturias".

Margarita nunca ha viajado a Estados Unidos pero sus manos, con las arrugas propias de los 79 años que ha cumplido, han podido ser vistas por 350.000 personas. Son las que cada día se detienen frente a los neones de la céntrica plaza de Manhattan. La Indicación Geográfica Protegida de la faba asturiana busca, además, un gran impacto de esta campaña en las redes sociales. Va a obsequiar con un lote de esta legumbre a quiénes graben el momento en el que se proyecta el vídeo y se lo hagan llegar.

Una vida llena de penas y sacrificios

"Es que no me puedo creer que esto me esté pasando a mí", ha contado en COPE entusiasmada la valdesana que triunfa en Nueva York. Margarita empezó a trabajar en el campo con solo 14 años y, desde entonces, sus manos están en contacto diario con la tierra para poder sacar adelante a sus hijos, uno de ellos con esquizofrenia. "He tenido una vida dura, penosa y sin ayuda". La suerte ha empezado a acompañarla tras ser galardonada por el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Faba asturiana para reconocer su trabajo. Lo siguiente ha sido protagonizar un vídeo en Nueva York que se exhibe en un neón de quince metros cuadrados.

Manos de Margarita cano con fabasEl Auténtico Studio





"Es un orgullo para mí, es que no me lo creo", explica esta mujer que nunca ha viajado a Estados Unidos pero que sueña con poder volar hasta la ciudad que nunca duerme y donde sus manos se muestran en una pantalla gigante. "Si me lo organizan, me voy con mis compañeras", afirma emocionada.

La idea del vídeo

La idea de saltar el charco y llevar la faba asturiana hasta Times Square partió de Juan Luis Mier, que está al frente de la agencia El Auténtico Studio y que trabaja, además, para la IGP. Él es el autor de las fotografías que acompañan la campaña publicitaria.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado