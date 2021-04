El TSJA, preparado para responder en días a las futuras restricciones

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, ha asegurado este miércoles que la Sala de lo Contencioso-Administrativo está preparada para resolver en cuestión de días a las medidas restrictivas que puedan suponer una limitación de los derechos fundamentales de los ciudadanos a partir del 9 de mayo, cuando finalice el estado de alarma.



Chamorro ha explicado que en el TSJA no hay “una preocupación” específica por este tema puesto que los ocho magistrados divididos en dos secciones de Contencioso-Administrativo están preparados para la ratificación, autorización o denegación de las medidas que puedan suponer una restricción de los derechos fundamentales contemplados en los artículos 14 a 30 de la Constitución española.



Ha recordado que las medidas que adopta el consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández, entran dentro del ámbito de las competencias que establece el Estatuto de Autonomía y la Ley de Sanidad del Principado, así como del bloque de normas estatales que lo regulan.



No obstante, si las medidas que adopte supusieran una restricción de derechos fundamentales, entre los que ha citado los de movilidad, libertad de culto, derecho de manifestación o reunión una vez que acabe el estado de alarma requerirán que la Sala de lo Contencioso las autorice, ratifique o deniegue.



El presidente del TSJA ha asegurado que desde el punto de vista organizativo la Sala está “perfectamente preparada”.



El máximo responsable del TSJA ha incidido en que en materia de derechos fundamentales la regulación legal le corresponde única y exclusivamente al Estado y si no hay una ley que ampare esa restricción se precisará la autorización judicial.



El magistrado ha defendido que los jueces aplicarán la norma “con independencia, neutralidad e imparcialidad” y garantizarán que la autoridad administrativa haga esa restricción conforme al procedimiento y a un juicio de proporcionalidad que tiene que hacer el tribunal sobre la situación sanitaria y el alcance de esas medidas restrictivas.



Ha señalado que los ocho magistrados actuarán con prontitud y agilidad como se constata en el hecho de que actualmente los tiempos de resolución de la Sala han sido de “dos o tres días” e incluso si el informe de la Fiscalía llega en un día, la resolución de Contencioso se podría tener “al día siguiente”, ha concluido. EFE