El truco rápido y definitivo para eliminar el olor a comida de tu cocina

La cocina es una de las estancias de nuestra casa que más olores acumula. Las recetas con determinadas carnes, verduras y pescados pueden desprender aromas que, no siempre, son fáciles de eliminar. Cuando la campana extractora y la ventana abierta no son suficientes para arrastrarlos hay que recurrir a otros remedios que ayuden a neutralizar el olor generado por los alimenos que hemos cocinado.

Existen ambientadores específicos para renovar el aroma de las cocinas pero hay alimentos que, aún sí, desprenden un olor tan fuerte y perdurable que requiere de otras estrategias. Es el caso, por ejemplo, de la coliflor, el brócoli o el repollo, en el caso de las verduras. En esa lista de alimentos que te recuerdan que has estado cocinando podemos incluir, también, determinadas carnes como la de cordero o pescados como el salmón, las sardinas o el bonito.

La solución no pasa por eliminar esos productos de la lista de la compra sino por aplicar un par de sencillos trucos que te ayudarán a que el aroma desaparezca de tu cocina de forma rápida y fácil. La primera recomendación es sencilla: cierra la puerta. De esa manera evitarás que el olor de los alimentos que has cocinado se expanda por toda la casa. El siguiente paso será encender una vela aromática que absorba el olor de la carne, la verdura o el pescado que has estado cocinado. Comprobarás que, después de algunos minutos, la llama ha sido capaz de neutralizar ese persistente olor tan difícil de eliminar.

De esta manera, podrás preparar cualquier plato que te propongas sin miedo a que tu cocina e, incluso, toda tu casa acabe oliendo a verdura, carne o pescado. Con una simple vela aromática tendrás la solución en tus manos. Un último consejo: enciéndela una vez que hayas terminado de cocinar y colócala en un sitio seguro.