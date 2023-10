La térmica de Aboño dejará de quemar carbón y utilizará gas natural en 2025

EDP y Corporación Masaveu han llegado a un acuerdo para la conversión a gas de la central térmica de Aboño. La decisión de la inversión ya es firme y la central reconvertida estará en funcionamiento en 2025.

De este modo, EDP anticipa el objetivo de abandonar el carbón antes de finales de 2025 y refuerza su compromiso con Asturias ampliando el calendario de funcionamiento del grupo de la mano de un socio industrial con fuerte implantación regional como es Corporación Masaveu, que recupera su vínculo histórico con el sector eléctrico regional, nacido hace más de un siglo en la fundación de la antigua Hidroeléctrica del Cantábrico.

Ambos tendrán la cotitularidad (50%) de la instalación de generación más importante del Principado, lo que garantiza la seguridad de suministro de la zona central de Asturias. Al mismo tiempo, EDP continuará con su proyecto de construcción del valle asturiano del hidrógeno verde, en el que podrá participar con un 10% Corporación Masaveu.

El valle asturiano del hidrógeno verde, en Aboño, es uno de los proyectos más relevantes de Europa en esta materia y ha obtenido la acreditación IPCEI de la Unión Europea, además de ser el único proyecto de España incluido en las cuatro vías de apoyo que la Unión Europea tiene para proyectos relacionados con el hidrógeno verde: Innovation Fund, IPCEI, H2 pioneers call from the Spanish recovery plan y H2 value chain call from the Spanish recovery plan.

Siguiendo lo establecido en el Plan de Negocio que EDP anunció al mercado el pasado mes de marzo y que incluye el abandono del carbón en 2025, EDP segregó en una nueva sociedad la Central Térmica de Aboño a la que se han incorporado los actuales activos y las personas que operan la instalación eléctrica. Será está sociedad en la que Corporación Masaveu tomará hasta el 50% de participación.

EDP y Corporación Masaveu garantizarán el mantenimiento de las condiciones de todas las personas que trabajan en la instalación.

La asociación al 50% entre EDP y Corporación Masaveu prevé la cotitularidad de la central y los compromisos iniciales de ambas partes en relación al cierre de Aboño 1 en 2025, para el que EDP ya ha solicitado la autorización; la conversión de Aboño 2 en una central eléctrica de gas ya aprobada queestará en funcionamiento en 2025 así como la promoción de Aboño como green hub, proyecto en el que Corporación Masaveu podrá participar hasta con un 10%.

EDP también ha iniciado los procesos de transformación de sus centrales de carbón y solicitado el cierre de Soto 3 y Los Barrios. Corporación Masaveu tendrá también la opción de sumarse a estos proyectos con la misma participación del 10% prevista para el Valle de Aboño.