Tensión a las puertas del SASEC

Los trabajadores de la planta langreana de Vesuvius y representantes de la empresa negocian en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo propuesto por la empresa. Los trabajadores no contemplan otra solución que no sea la retirada del ERE. De no ser así, continuarán adelante con las movilizaciones y las protestas.