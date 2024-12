El temor que se extiende por Asturias tras el reconocimiento de la sidra como Patrimonio de la Humanidad: “Nos preocupa”

El reconocimiento de la cultura sidrera como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ha generado una corriente de alegría que se extiende dentro y fuera del Principado. El orgullo es tan grande como la ilusión que provoca que todo el mundo conozca las tradiciones que envuelven a la sidra asturiana y que la UNESCO ha pedido que sean protegidas: la manzana, el escanciado, el folclore, las romerías, las espichas o que siga transmitiéndose esa cultura de generación en generación. La sidra une y no hay quien discuta que este título mundial es una buena noticia. Lo que preocupa ahora a quienes la consumen es que la distinción internacional conseguida acabe repercutiendo en el precio de la botella verde.

Sidrería Ferroviario Camareros escanciando sidra

EL TEMOR DE LOS CONSUMIDORES

“Me preocupa que si la sidra gana valor, acabe siendo más cara”, expresa Carmen Argüelles, clienta habitual de las sidrerías. Ella está contenta con el reconocimiento de la UNESCO, pero da por hecho que se va a encarecer. Lo mismo teme Miguel Fernández, que disfruta compartiendo 'culetes' con amigos y familia y que entiende que “si la demanda es mayor, el precio también lo será”. Esa misma conclusión es a la que ha llegado Gonzalo Menéndez que “me siento orgulloso de ser asturiano y de la sidra, pero lo negativo va a ser que la botella será más cara”. A Concha Rivero le parece que el precio de la sidra es ya “suficientemente alto, como para que nos la suban más”.

EFE/ Paco Paredes Escanciado de un culín de sidra en la XXIV Prueba de la Sidra de Gascona, en Oviedo

PRECIO DE LA SIDRA

El precio de venta de la sidra lo marca cada negocio. No hay un mínimo ni un máximo estipulado, aunque la horquilla en las sidrerías se mueve entre los 3,20 y los 3,50 euros para la botella de sidra natural y que sube por encima de los 4 euros si tiene Denominación de Origen Protegida (DOP). El presidente del Consejo de Regulador, Víctor Ramos, ha explicado en COPE que el precio de la sidra no tiene por qué subir por ser Patrimonio de la Humanidad. “Si sube será porque se encarezcan los costes de producción y hay que ajustar el precio, pero no por ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”.

Ramos ha remarcado que es un tema privado, pero que el sector no está pensando en subirse a la ola para incrementar los precios. “No hay ninguna previsión de subir el precio la botella por el hecho de que ahora tenga un título mundial, otra cosa son los ajustes por la subida del IPC”.