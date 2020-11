Sorprenden a una piara de jabalíes paseando a sus anchas por Gijón

No es la primera vez que sucede desde que el coronavirus y las restricciones para intentar frenarlo han rebajado el nivel de personas en la calle. Los jabalíes han ido ganando terreno no es extraño verles paseando por las zonas urbanas de Asturias. A pesar de que la imagen se repite en los últimos meses, no dejamos de sorprendernos cuando vemos una piara de suidos por las calles de nuestra comunidad.

Este miércoles ha sido en el barrio de Pumarín, en Gijón. Un vecino ha colgado en las redes sociales la imagen: cuatro jabalíes de grandes dimensiones paseando a sus anchas por la avenida de Gaspar García Laviana. La Policía Local recibió pronto el aviso e inició las labores para localizar a los animales que, en cualquier caso, no generaron complicaciones porque aparecieron pasadas las diez de la noche, cuando entra en vigor el toque de queda en el Principado.

Desde que se decretase el primer estado de alarma en este 2020, han sido varios jabalíes los que han aparecido en las urbes asturianas. En junio, un ejemplar fue grabado en la playa de Salinas, en Castrillón. Antes, en abril, los suidos habían paseado por el centro de las dos ciudades más importantes de Asturias: Oviedo y Gijón.

¿Qué debemos hacer si vemos un jabalí?

Es fundamental tener tranquilidad. Lo dice el doctor en Biología Carlos Nores, uno de los mayores expertos de Asturias en jabalíes: "El jabalí no atacará al humano salvo que se vea amenazado; y la amenaza puede llegar por un ataque de pánico de la persona que lo ve o porque se acerque a él para hacerse una fotografía. Mi recomendación es esperar un rato, si vas a bajar la basura hacerlo con discreción, volver a casa y mirar al jabalí desde el balcón".