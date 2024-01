Solución para Aníbal, el niño de Asturias que lleva dos semanas sin ir al cole: tendrá transporte

Las quejas no han caído en saco roto. Aníbal, el niño de cinco años que vive en una aldea de Proaza, podrá volver al colegio. Lleva dos semanas sin ver a sus compañeros porque no tenía quien lo llevara hasta la parada de la ruta escolar que está en Linares, a tres kilómetros de su casa situada en la aldea de Las Vegas, y donde finalizaba el recorrido del taxi que lo trasladaba hasta el centro Padre Nicolás Albuerne en la capital del concejo. El Principado va a ampliar esa ruta para que Aníbal sea recogido en su propia casa. Será a partir de la próxima semana, según han indicado a COPE fuentes de la Consejería de Educación.

La medida había sido solicitada por el director del colegio donde está matriculado Aníbal que, finalmente, estará tres semanas sin ver a sus compañeros por no haber tenido medio de transporte desde su propio domicilio. El padre de Anibal sale de casa muy temprano cada mañana con el ganado, la madre no conduce y tiene que cuidar a una niña pequeña y la abuela, que vive en Oviedo, tiene problemas de salud y ya no podía seguir llevando al pequeño hasta Linares donde concluía la ruta que ahora será extendida tres kilómetros más hasta Las Vegas para solucionar el problema.

Respuesta del Principado

La Consejería de Educación ha explicado que no tuvo constancia del caso de Las Vegas hasta el 8 de enero, fecha en la que la dirección del centro le notificó la situación del niño. Fue el director del colegio el encargado de realizar las gestiones con el Consorcio de Transportes de Asturias que, finalmente, han dado el fruto deseado. Según fuentes delPrincipado, la familia no solicitó la ayuda individualizada al transporte escolar a la que tiene derecho y que está pensada para este tipo de situaciones.

Se quedan en Proaza

La familia de Aníbal se instaló en Proaza porque desde Izquierda Unida les prometieron que no habría problemas con el transporte escolar, según ha contado en COPE, Mercedes Arias, abuela del menor. Se habían llegado a plantear abandonar el concejo si el Principado no solucionaba el problema que había surgido. Finalmente, no tendrán que dejar su casa ni el ganado con el que se ganan la vida porque Aníbal ya tiene quien lo lleve al colegio.