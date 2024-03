¿Sería posible otro robo de explosivos como el del 11-M? La Guardia Civil responde en COPE

El minero avilesino José Emilio Suárez Trashorras fue condenado a 34.715 años de cárcel por los atentados del 11 de marzo de 2004. Era el cabecilla de la llamada “trama asturiana” que robó los explosivos utilizados para volar los trenes de Madrid aprovechando la falta de controles en la tristemente famosa “Mina Conchita”, ubicada en el concejo de Belmonte de Miranda.

Suárez Trashorras en la sala blindada de la Audiencia Nacional durante el juicio del 11-MEFE/Sergio Barrenechea





"Toda o gran parte de la dinamita de los artefactos que explosionaron en los trenes procedía en Mina Conchita", según recoge la sentencia del 11-M. El fallo al que dio lectura el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, también remarcó que aquel robo fue posible por la "absoluta falta de control de los explosivos y detonadores" que había en la explotación minera y fue lo que provocó que "se pudieran distraer cantidades relevantes de explosivos.

Controles más exhaustivos

Aquellos atentados de 2004 marcaron un antes y un después en el control de explosivos en Asturias. En 2005 llegaron novedades en la normativa y, también, en la operativa que tenía que seguir la Guardia Civil en las inspecciones. Fue entonces cuando fue modificado el reglamento y se impuso la obligación de firmar actas de uso en cada voladura. También se introdujo la figura del vigilante de explosivos para controlar y presenciar el consumo y dejar en sus manos las llaves de los depósitos donde se almacenan los cartuchos y detonadores. Además, comenzaron los controles de trazabilidad de los explosivos que se sumaron a los recuentos en los polvorines para compararlos con los libros de registro junto a las inspecciones en el transporte, según ha contado en COPE el brigada Marqués, interventor de armas de la Guardia Civil en Asturias.

Agente de la Guardia Civil.GC





¿Sería posible un robo similar al del 11-M?

La máxima de la que parte el brigada Marqués es que el riesgo cero no existe en seguridad ciudadana. Por ese motivo, no puede afirmar que un robo de explositivos similar al de 2004 no pueda repetirse. Sin embargo, cree que sí se han adoptado las "medidas necesarias" para evitarlo.

¿Qué fue de Mina Conchita?

La tristemente famosa explotación minera de la que salieron los explosivos del 11-M permanece clausurada desde 2004. Pocos días después de los atentadosfue cegada con piedras y bloques de hormigón. En su interior ya no hay cartuchos de dinamita ni detonadores, según la Guardia Civil. De allí salieron unos 200 kilos de dinamita que fueron trasladados en el interior de mochilas hasta Madrid.

Explotación minera "Mina Conchita", de la que supuestamente se sustrajeron los explosivos del 11-MEFE /J.L.Cereijido





Aunque "Mina Conchita" está cerrada y la actividad minera en Asturias ha quedado reducida a la mínima expresión, aún hay 10 explotaciones mineras con depósitos y 26 canteras activas que están repartidas por todo el territorio del Principado aunque, la mayoría, se concentran en el suroccidente y, más en concreto, en Somiedo, Cangas del Narcea y Tineo.