¿Por qué los seguros no quieren a los taxistas?

El encarecimiento de los seguros está poniendo contra las cuerdas al sector del taxi, con subidas que en algunos casos alcanzan hasta el 300%. Para muchas aseguradoras, este colectivo representa un alto riesgo, lo que ha llevado a numerosas compañías a rechazar directamente la contratación de pólizas para taxis. Según Iván Riesco, agente de seguros de Rial Gestión Financiera, la clave está en la forma en que las aseguradoras evalúan el sector.

“Las compañías no analizan caso por caso, sino que miran el conjunto de todos los taxis. Se trata de un sector con una siniestralidad muy alta, ya que los vehículos pasan muchas horas en la carretera y, en muchos casos, funcionan a turnos casi las 24 horas del día”, explica Riesco.

Este elevado índice de accidentes y reclamaciones convierte a los taxistas en un grupo poco rentable para las aseguradoras, lo que ha derivado en una drástica reducción de las opciones para contratar una póliza. “Es un sector que no les sale rentable, por eso muchas aseguradoras prefieren no aceptar pólizas de taxi”, añade el experto.

COPE Asturias Taxi en una parada de Gijón

Opciones limitadas y seguros más caros

Ante esta situación, las alternativas para los taxistas son escasas. Algunas aseguradoras aceptan asegurar taxis solo si el cliente ya tiene con ellas la mayoría de sus pólizas personales, como seguros de hogar o vida. “En nuestra compañía, por ejemplo, hacemos excepciones únicamente cuando el cliente ya es integral, es decir, tiene con nosotros varias pólizas”, señala Riesco.

Para quienes no cumplen estos requisitos, la única opción viable es recurrir al Consorcio de Compensación de Seguros, un organismo público que asume la cobertura de aquellos riesgos que las aseguradoras privadas rechazan. Sin embargo, esta solución no está exenta de inconvenientes. “El consorcio asegura a quienes no encuentran otra opción, pero el precio de la póliza suele ser bastante más alto que el de cualquier compañía privada”, advierte Riesco.

EFE/ J.L. Cereijido Los taxistas asturianos se concentran en Oviedo para rechazar la subida de los seguros

Con una subida de precios imparable y pocas alternativas disponibles, el sector del taxi se enfrenta a un escenario complicado, en el que muchos profesionales se ven obligados a replantearse su futuro ante la imposibilidad de asumir los nuevos costes de los seguros.