El secreto de las Guisanderas de Asturias, un club de mujeres fieles a la cocina tradicional

El Club de las Guisanderas se creó en 1997. Nació a raíz del I Congreso de Hostelería de Asturias que, en aquel momento, se estaba celebrando en Oviedo. La idea, bien acogida por todos los profesionales del sector, pronto se hizo realidad. Así se creó esta asociación formada únicamente por mujeres cocineras.

Este especial club, que cumple ya 26 años, mantiene los conceptos gastronómicos de antaño. La herencia, los recuerdos, los productos de la tierra y el 'chup, chup' son parte de su seña de identidad.

Para ser una buena guisandera no es necesario conocer las técnicas de la cocina de vanguardia, ni tener un rotavapor. Lo importante es ser fiel a la tradición, a los platos de las abuelas y a productos pegados al terruño con que se elaboran.

Para Amada Álvarez Pico, presidenta de las Guisanderas de Asturias, “una buena guisandera se hace amando la cocina, tiene que gustarte el cocinar sin contar el tiempo”.

Foto. Club de Guisanderas de Asturias



La asociación, depositaria de saberes culinarios que pasan de generación en generación, comparte sus secretos con quien quiera obtenerlos. En su libro, '25 Años de las Guisanderas de Asturias', comparten 74 de sus mejores recetas.

El guiso a fuego lento, sin máquinas y sin presión son parte importante de la buena cocina asturiana. Además, la guisandera asegura que la cocina tradicional puede, por el momento que vivimos, no ser tan rentable como la cocina de innovación. “Yo tenía una cocinera muy buena, pero ella decía que todo lo que tardaba más de cinco minutos en cocinarse no era rentable”, asegura. Para Amada, “este no es un no es un pensamiento de guisandera, eso es un pensamiento comercial”.

Las Guisanderas de Asturias

La Guisandera cuida, protege y divulga las recetas tradicionales. Entre los requisitos necesarios para entrar a formar parte de la asociación, todos ellos recogidos en sus estatutos, está el de ser propietaria o copropietaria de un restaurante.

Este grupo, formado en la actualidad por 40 mujeres, se encarga de recuperar y divulgar la historia de cada plato típico asturiano. Al mismo tiempo, se ayudan para seguir siendo “las guardianas de la tradición”. “Entre nosotras no hay la rivalidad que suele existir en otros colectivos. Nosotras antes que guisanderas somos amigas”, confiesa la presidenta de la asociación.