Santiago Llorente, experto en el trastorno del sueño: "El cambio de hora queda superado en tres o cuatro días"

España se adapta al horario de verano y adelanta los relojes una hora. Esta medida, adoptada por primera vez en 1918 y consolidada en los años 70 durante la crisis del petróleo, genera cada año un debate sobre sus efectos en la salud. Para aclarar estas dudas, el doctor Santiago Llorente, director del Centro de cabeza y cuello de Oviedo que con una unidad dedicada al trastorno del sueño, ha explicado en COPE Asturias el alcance real de esta alteración horaria.

Según el experto, el impacto del cambio de hora es una afección "transitoria y leve". Llorente minimiza la severidad del cambio, comparándolo con un viaje corto: "Es como si nos moviésemos a un país del este que tienen una hora más que España". No obstante, admite que durante unos días "tiene algunas repercusiones sobre los patrones de sueño y algunas otras actividades".

Es una afección transitoria y leve" Santiago Llorente Médico especialista en el trastorno del sueño

Adaptación en menos de una semana

Una de las preguntas más frecuentes es cuánto tiempo tarda el cuerpo en acostumbrarse. Aunque existe "una gran variabilidad entre las personas", el doctor estima que "en menos de una semana cualquier persona se se adapta". Aquellos con patrones de sueño más rígidos o con problemas previos para dormir son los que más pueden resentir el cambio.

Alamy Stock Photo Una mujer apaga la alarma desde la cama antes de despertarse por la mañana

Cualquier persona se adapta en tres o cuadro días" Santiago Llorente Médico especialista en trastorno del sueño

Los más vulnerables al cambio

El cambio de hora no afecta a todos por igual. Llorente señala a "los niños y adolescentes" como uno de los grupos que más lo notan, ya que "tienden a quedarse despiertos hasta tarde, lo que magnifica el efecto de dormir una hora menos".

COPE Una mujer duerme en la cama

Junto a los jóvenes, las personas mayores también son más susceptibles, puesto que "tienen un patrón de sueño con un sueño más superficial". El experto también incluye en este grupo a personas con "insomnio o trastornos del sueño previos" y a quienes tienen trabajos a turnos, cuyo descanso ya es de por sí más frágil.

¿Búhos o alondras? El cronotipo es clave

Finalmente, el doctor Llorente explica que la tolerancia al cambio de horario también depende del cronotipo de cada uno, utilizando la popular distinción entre "alondras y búhos". Las alondras son aquellas personas que se despiertan con facilidad por la mañana, mientras que los búhos tienen su pico de actividad por la noche y les cuesta más madrugar.

Alamy Stock Photo Un hombre mira el reloj

Este cambio de primavera, al restar una hora de sueño, suele afectar más a los 'búhos'. "Si tú tienes un hábito noctámbulo, este cambio te va a afectar más", aclara Llorente. Por el contrario, el cambio de otoño, cuando se atrasa el reloj, puede ser más disruptivo para las 'alondras'.