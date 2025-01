Las respuestas de Álvarez-Cascos sobre los gastos que cargó a Foro: “Fueron errores, comidas de chichinabo o para dar imagen de prestigio al partido”

Francisco Álvarez-Cascos está viviendo “lo más triste que me ha pasado en mi vida política” a cuenta de la querella que Foro Asturias presentó en 2014 contra él por supuesta apropiación indebida de casi 181.648 euros al cargar entre 2011 y 2017 a las cuentas del partido gastos personales como pagos en hoteles y restaurantes, comidas a domicilio, juegos de consola, billetes de AVE o entradas para la Copa Davis, así como el arrendamiento ficticio de una oficina de su propiedad situada en el paseo de La Castellana de Madrid.

En su declaración ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, el expresidente del Principado ha negado haberse lucrado gracias a la formación política que primero presidió y de la que después fue secretario general. En su declaración ha explicado que, salvo dos o tres errores administrativos, todos los pagos que cargó a las cuentas del partido estaban justificados por su cargo y cubiertos por los gastos de representación y libre disposición. “Nunca tuve responsabilidades económicas, ni tarjetas de crédito, ni jamás controlé los gastos”, ha explicado a preguntas de la Fiscalía que solicita para Cascos tres años y medio de prisión. “No estaba aquí para aprovecharme de nada, sí para servir a Asturias”, ha declarado ante el tribunal.

COMIDAS CON SUS HIJOS

Álvarez-Cascos ha explicado que pasó facturas de comidas con sus hijos porque no tenía vacaciones y cuando quedaba con ellos “no les iba a decir que se fueran por ahí”. Según ha relatado, fueron “pizzas y tickets de chichinabo” y que las incluyó entre sus gastos porque “me parecía que era lo normal dentro del nivel de ingresos que yo recibía de Foro”. Cascos ha explicado que el partido se comprometió a mantener su nivel retributivo a cambio de encabezar la candidatura a la presidencia del Principado. "No me ficharon en un casting, sino por mi prestigio".

SEDE EN MADRID

El expresidente del Principado ha negado haberse lucrado con el alquiler de la sede que Foro Asturias tuvo en el Paseo de la Castellana y que era propiedad de una empresa de su exmujer, María Porto, de la que él fue administrador. “Ni gané, ni perdí dinero; era un lugar de prestigio que habría alquilado cualquiera”. También ha negado que fuera una sede fantasma pese a no tener personal. “Era una sede real”, ha reiterado en varias ocasiones, que utilizó él mismo para trabajar y también el exdiputado de Foro Isidro Martínez Oblanca.

errores

Álvarez-Cascos ha atribuido a “errores administrativos” la compra de un juego para sus hijos o la adquisición de una cama completa que atribuye a una confusión porque “realmente compramos un tresillo para la sede del partido, aunque en la factura aparecía un colchón y un canapé”.

En la primera sesión de una vista oral que está previsto que se prolongue durante cinco sesiones más a lo largo de este mes, Álvarez-Cascos ha pedido al tribunal que "no se acepte un relato falso" que, en su opinión, "les interesa a algunos para sacar dinero porque están perniquebrados con 16.000 votos y un diputado", que es el motivo último de la querella", en referencia a los últimos resultados electorales de Foro.